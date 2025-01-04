На півночі Харківщини триває бій, ворог бив з авіації та артилерії – Генштаб

Двічі від початку доби штурмували військові РФ на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували оборонні рубежі в районі Стариці. Захисники відбили одну атаку, ще один бій триває. Крім того, ворог завдав авіаударів по Малих Проходах, Вовчанських Хуторах та Охрімівці.

Від артобстрілів з території РФ постраждали райони Тимофіївки та Відродженівського.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районі Загризового.