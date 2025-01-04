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На півночі Харківщини триває бій, ворог бив з авіації та артилерії – Генштаб

Фронт 16:58   04.01.2025
Олена Нагорна
На півночі Харківщини триває бій, ворог бив з авіації та артилерії – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Двічі від початку доби штурмували військові РФ на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували оборонні рубежі в районі Стариці. Захисники відбили одну атаку, ще один бій триває. Крім того, ворог завдав авіаударів по Малих Проходах, Вовчанських Хуторах та Охрімівці.

Від артобстрілів з території РФ постраждали райони Тимофіївки та Відродженівського.

На Куп’янському напрямку супротивник активно йшов на позиції українських підрозділів у районі Загризового.

Читайте також: Сили оборони відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та на Куп’янщині – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 16:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби штурмували військові РФ на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".