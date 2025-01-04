Сили оборони відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та на Куп’янщині – Генштаб
Минулої доби військові РФ двічі атакували на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.
На Харківському напрямку захисники відбили штурми в районі Вовчанська, а на Куп’янському – неподалік Кучерівки, Синьківки та Загризового.
Напередодні по всіх фронтах супротивник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 64 авіаційних ударів, використавши 11 ракет та скинувши 95 КАБів, застосував 2257 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив майже 5 тисяч обстрілів, з них 230 – із РСЗВ.
Сили оборони уразили чотири райони зосередження ворожого особового складу та техніки, командно-спостережний пункт і засіб ППО.
Також Генштаб оновив дані щодо втрат супротивника.
Читайте також: Харківщину атакували БпЛА і з танків: за добу – двоє постраждалих
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, Генштаб ЗСУ, новини Харкова, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сили оборони відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та на Куп’янщині – Генштаб»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 09:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби військові РФ двічі атакували на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.".