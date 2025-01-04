Сили оборони відбивали атаки РФ у районі Вовчанська та на Куп’янщині – Генштаб

Минулої доби військові РФ двічі атакували на півночі Харківщини та сім разів – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 8:00.

На Харківському напрямку захисники відбили штурми в районі Вовчанська, а на Куп’янському – неподалік Кучерівки, Синьківки та Загризового.

Напередодні по всіх фронтах супротивник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних та 64 авіаційних ударів, використавши 11 ракет та скинувши 95 КАБів, застосував 2257 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив майже 5 тисяч обстрілів, з них 230 – із РСЗВ.

Сили оборони уразили чотири райони зосередження ворожого особового складу та техніки, командно-спостережний пункт і засіб ППО.



Також Генштаб оновив дані щодо втрат супротивника.