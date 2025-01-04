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Харківщину атакували БпЛА і з танків: за добу – двоє постраждалих

Події 08:38   04.01.2025
Олена Нагорна
Харківщину атакували БпЛА і з танків: за добу – двоє постраждалих

Двоє цивільних постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 3 січня. Військові РФ протягом минулої доби били з танків та застосовували БпЛА.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, о 6:45 «шахед» пошкодив приміщення підприємства в Богодухові.

«Внаслідок влучання ворожого БпЛА у дах ангарної будівлі місцевого сільськогосподарського підприємства виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. Її оперативно ліквідували, жертв та постраждалих немає», — уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Селище Козача Лопань Харківського району о 8:55 зазнало танкового обстрілу. Постраждав 55-річний цивільний чоловік, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Село Западне Куп’янського району о 10:45 атакував FPV-дрон. Зазнав вибухових травм 56-річний цивільний чоловік. Його ушпиталили.

Також ворожі безпілотники впали о 8:57 у Куп’янську та о 13:30 у полі поблизу Березівки Пісочинської громади. Минулося без руйнувань та постраждалих.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2025 в 08:38;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 3 січня. Військові РФ протягом минулої доби били з танків та застосовували БпЛА.".