Харківщину атакували БпЛА і з танків: за добу – двоє постраждалих
Двоє цивільних постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 3 січня. Військові РФ протягом минулої доби били з танків та застосовували БпЛА.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, о 6:45 «шахед» пошкодив приміщення підприємства в Богодухові.
«Внаслідок влучання ворожого БпЛА у дах ангарної будівлі місцевого сільськогосподарського підприємства виникла пожежа на площі 300 квадратних метрів. Її оперативно ліквідували, жертв та постраждалих немає», — уточнили у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Селище Козача Лопань Харківського району о 8:55 зазнало танкового обстрілу. Постраждав 55-річний цивільний чоловік, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Село Западне Куп’янського району о 10:45 атакував FPV-дрон. Зазнав вибухових травм 56-річний цивільний чоловік. Його ушпиталили.
Також ворожі безпілотники впали о 8:57 у Куп’янську та о 13:30 у полі поблизу Березівки Пісочинської громади. Минулося без руйнувань та постраждалих.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов, поліція Харківський області, пострадалі;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двоє цивільних постраждали внаслідок обстрілів Харківщини 3 січня. Військові РФ протягом минулої доби били з танків та застосовували БпЛА.".