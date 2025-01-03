Вранці ворог обстріляв Богодухів: Синєгубов розповів про наслідки
У ранковому зведенні за 3 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про руйнування, які виникли на Харківщині внаслідок обстрілів.
Вранці о 07:22 росіяни вдарили по Богодухову. За даними Синєгубова, у місті почалася пожежа.
“3 січня 07:22 Богодухівський р-н, м.Богодухів. Внаслідок обстрілу горить ангарне приміщення цивільного підприємства. Попередньо без постраждалих”, – написав начальник ХОВА.
А напередодні опівдні “прилетіло” по Борщевій – там обійшлося без руйнувань і постраждалих. Пізніше дісталося Ізюмському району – у Боровій пошкоджений навчальний та спортивний заклад, а також інша інфраструктура.
Увечері ЗС РФ продовжили бити вже по Богодухівському району.
“16:10 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с.Окіп. Влучання двох КАБів по відкритій території за межами села. Без руйнувань. 21:16 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с.Золочів. Влучання на відкритій території. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, господарчу споруду та енергомережі“, – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 08:55;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 3 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про руйнування, які виникли на Харківщині внаслідок обстрілів.".