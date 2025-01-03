Вранці ворог обстріляв Богодухів: Синєгубов розповів про наслідки

У ранковому зведенні за 3 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про руйнування, які виникли на Харківщині внаслідок обстрілів.

Вранці о 07:22 росіяни вдарили по Богодухову. За даними Синєгубова, у місті почалася пожежа.

“3 січня 07:22 Богодухівський р-н, м.Богодухів. Внаслідок обстрілу горить ангарне приміщення цивільного підприємства. Попередньо без постраждалих”, – написав начальник ХОВА.

А напередодні опівдні “прилетіло” по Борщевій – там обійшлося без руйнувань і постраждалих. Пізніше дісталося Ізюмському району – у Боровій пошкоджений навчальний та спортивний заклад, а також інша інфраструктура.

Увечері ЗС РФ продовжили бити вже по Богодухівському району.

“16:10 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с.Окіп. Влучання двох КАБів по відкритій території за межами села. Без руйнувань. 21:16 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с.Золочів. Влучання на відкритій території. Пошкоджено 5 приватних домоволодінь, господарчу споруду та енергомережі“, – додав Синєгубов.