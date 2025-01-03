Новини Харкова — головне за 3 січня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:19

Шість населених пунктів області обстріляла РФ, де наступала – Генштаб

Про бої на півночі Харківщини, а також Куп’янському напрямку, обстріли області та втрати ворога повідомив вранці 3 січня Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку, за даними ГШ, ворог двічі атакував у районі Вовчанська – СОУ успішно відбили штурми ворога. На Куп’янщині було чотири бої неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки.

Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Вовчанськ, Золочів, Іванівку, Піщане, Богуславку та Зелений Гай.

08:03

Через “приліт” горіла будівля у Боровій – подробиці від ДСНС

Про ситуацію із пожежами на Харківщині розповіли у ранковому зведенні 3 січня у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.

Усього протягом доби рятувальники виїжджали гасити десять пожеж. Одна з них виникла після ворожого обстрілу.

“Вдень ворог завдав ударів по селищу Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будівлі на площі 5 м кв. Також пошкоджено навчальний заклад, музичну школу, нежитлові будівлі, приватні домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає“, – написали рятувальники.

Також за добу піротехніки знайшли та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.

07:03

Вночі ворог запускав авіабомби та БПЛА: чому на Харківщині лунали тривоги

Тривога на Харківщині пролунала напередодні о 21.03. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБ.

Незабаром – про можливе застосування БПЛА.

Декілька разів безпілотники змінювали курс.

Після чого о 03:10 ПС дали відбій тривоги. Проте вранці о 06:44 її відновили через дрони, які знову з’явилися в нашому регіоні.

Станом на 07:03 тривога все ще актуальна.