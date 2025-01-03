Новини Харкова — головне за 3 січня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:19
Шість населених пунктів області обстріляла РФ, де наступала – Генштаб
Про бої на півночі Харківщини, а також Куп’янському напрямку, обстріли області та втрати ворога повідомив вранці 3 січня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку, за даними ГШ, ворог двічі атакував у районі Вовчанська – СОУ успішно відбили штурми ворога. На Куп’янщині було чотири бої неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки.
Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Вовчанськ, Золочів, Іванівку, Піщане, Богуславку та Зелений Гай.
08:03
Через “приліт” горіла будівля у Боровій – подробиці від ДСНС
Про ситуацію із пожежами на Харківщині розповіли у ранковому зведенні 3 січня у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.
Усього протягом доби рятувальники виїжджали гасити десять пожеж. Одна з них виникла після ворожого обстрілу.
“Вдень ворог завдав ударів по селищу Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будівлі на площі 5 м кв. Також пошкоджено навчальний заклад, музичну школу, нежитлові будівлі, приватні домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає“, – написали рятувальники.
Також за добу піротехніки знайшли та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.
07:03
Вночі ворог запускав авіабомби та БПЛА: чому на Харківщині лунали тривоги
Тривога на Харківщині пролунала напередодні о 21.03. Спочатку Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБ.
Незабаром – про можливе застосування БПЛА.
Декілька разів безпілотники змінювали курс.
Після чого о 03:10 ПС дали відбій тривоги. Проте вранці о 06:44 її відновили через дрони, які знову з’явилися в нашому регіоні.
Станом на 07:03 тривога все ще актуальна.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".