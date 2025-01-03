Через “приліт” горіла будівля у Боровій – подробиці від ДСНС

Про ситуацію із пожежами на Харківщині розповіли у ранковому зведенні 3 січня у пресслужбі облуправління ДСНС у Харківській області.

Усього протягом доби рятувальники виїжджали гасити десять пожеж. Одна з них виникла після ворожого обстрілу.

“Вдень ворог завдав ударів по селищу Борова Ізюмського району. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будівлі на площі 5 м кв. Також пошкоджено навчальний заклад, музичну школу, нежитлові будівлі, приватні домоволодіння. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає“, – написали рятувальники.

Також за добу піротехніки знайшли та знешкодили 89 одиниць вибухонебезпечних предметів.