Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС
О ситуации с пожарами на Харьковщине рассказали в утренней сводке 3 января в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.
Всего в течение суток спасатели выезжали тушить десять пожаров. Один из них возник после вражеского обстрела.
«Днем враг нанес удары по поселку Боровая Изюмского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы здания на площади 5 м кв. Также повреждено учебное заведение, музыкальная школа, нежилые здания, частные домовладения. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», – написали спасатели.
Также за сутки пиротехники нашли и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 07:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с пожарами на Харьковщине рассказали в утренней сводке 3 января в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области. ".