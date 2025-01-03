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Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС

Происшествия 07:59   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС

О ситуации с пожарами на Харьковщине рассказали в утренней сводке 3 января в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области. 

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить десять пожаров. Один из них возник после вражеского обстрела.

«Днем враг нанес удары по поселку Боровая Изюмского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы здания на площади 5 м кв. Также повреждено учебное заведение, музыкальная школа, нежилые здания, частные домовладения. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», – написали спасатели.

Также за сутки пиротехники нашли и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 07:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации с пожарами на Харьковщине рассказали в утренней сводке 3 января в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области. ".