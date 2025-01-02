Более 70 раз ударили россияне КАБами по Золочевщине в течение месяца

Армия РФ почти ежедневно обстреливает Золочевскую громаду на Харьковщине. В частности, «прилетают» КАБы. Накануне в результате таких обстрелов люди ранения не получили, однако около 40 минут понадобилось, чтобы успокоить 12-летнего мальчика из села Ковали после авиаудара.

Об этом сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«В течение месяца было 72 удара КАБами. На прошлой неделе сильно пострадал непосредственно Золочев. Ликвидировали последствия, похоронили погибшего, люди, получившие ранения – двое мужчин и женщина – находятся в областной больнице. Им оказали помощь», – отметил Коваленко.

Он также рассказал, что сегодня, 2 января, дважды вражеские вертолеты били по станции Одноробовка и селу Басово.