Более 70 раз ударили россияне КАБами по Золочевщине в течение месяца
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Армия РФ почти ежедневно обстреливает Золочевскую громаду на Харьковщине. В частности, «прилетают» КАБы. Накануне в результате таких обстрелов люди ранения не получили, однако около 40 минут понадобилось, чтобы успокоить 12-летнего мальчика из села Ковали после авиаудара.
Об этом сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.
«В течение месяца было 72 удара КАБами. На прошлой неделе сильно пострадал непосредственно Золочев. Ликвидировали последствия, похоронили погибшего, люди, получившие ранения – двое мужчин и женщина – находятся в областной больнице. Им оказали помощь», – отметил Коваленко.
Он также рассказал, что сегодня, 2 января, дважды вражеские вертолеты били по станции Одноробовка и селу Басово.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, Золочевщина, КАБ, пострадали;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 15:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ почти ежедневно обстреливает Золочевскую громаду на Харьковщине. В частности, «прилетают» КАБы. ".