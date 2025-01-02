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Более 70 раз ударили россияне КАБами по Золочевщине в течение месяца

Происшествия 15:09   02.01.2025
Виктория Яковенко
Более 70 раз ударили россияне КАБами по Золочевщине в течение месяца скриншот

Армия РФ почти ежедневно обстреливает Золочевскую громаду на Харьковщине. В частности, «прилетают» КАБы. Накануне в результате таких обстрелов люди ранения не получили, однако около 40 минут понадобилось, чтобы успокоить 12-летнего мальчика из села Ковали после авиаудара.

Об этом сообщил в эфире «Суспільне. Студія» начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«В течение месяца было 72 удара КАБами. На прошлой неделе сильно пострадал непосредственно Золочев. Ликвидировали последствия, похоронили погибшего, люди, получившие ранения – двое мужчин и женщина – находятся в областной больнице. Им оказали помощь», – отметил Коваленко.

Он также рассказал, что сегодня, 2 января, дважды вражеские вертолеты били по станции Одноробовка и селу Басово.

Читайте также: Серия ударов КАБ по Харьковщине 1 января. Синегубов рассказал о разрушениях

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 15:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ почти ежедневно обстреливает Золочевскую громаду на Харьковщине. В частности, «прилетают» КАБы. ".