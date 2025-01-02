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Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця

Події 15:09   02.01.2025
Вікторія Яковенко
Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця скриншот

Армія РФ майже щодня обстрілює Золочівську громаду на Харківщині. Зокрема, «прилітають» КАБи. Напередодні внаслідок таких обстрілів люди поранень не отримали, однак близько 40 хвилин знадобилося, щоб заспокоїти 12-річного хлопчика з села Ковалі після авіаудару.

Про це повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Протягом місяця було 72 удари КАБами. Минулого тижня сильно постраждав безпосередньо Золочів. Ліквідували наслідки, поховали чоловіка, який загинув, люди, які отримали поранення – двоє чоловіків і жінка – знаходяться в обласній лікарні. Їм надали допомогу», – зазначив Коваленко.

Він також розповів, що сьогодні, 2 січня, двічі ворожі гелікоптери били по станції Одноробівка та селу Басовому.

Читайте також: Серія ударів КАБ по Харківщині 1 січня. Синєгубов розповів про руйнування

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 15:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ майже щодня обстрілює Золочівську громаду на Харківщині. Зокрема, «прилітають» КАБи. ".