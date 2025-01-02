Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця

Армія РФ майже щодня обстрілює Золочівську громаду на Харківщині. Зокрема, «прилітають» КАБи. Напередодні внаслідок таких обстрілів люди поранень не отримали, однак близько 40 хвилин знадобилося, щоб заспокоїти 12-річного хлопчика з села Ковалі після авіаудару.

Про це повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

«Протягом місяця було 72 удари КАБами. Минулого тижня сильно постраждав безпосередньо Золочів. Ліквідували наслідки, поховали чоловіка, який загинув, люди, які отримали поранення – двоє чоловіків і жінка – знаходяться в обласній лікарні. Їм надали допомогу», – зазначив Коваленко.

Він також розповів, що сьогодні, 2 січня, двічі ворожі гелікоптери били по станції Одноробівка та селу Басовому.