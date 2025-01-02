Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця
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Армія РФ майже щодня обстрілює Золочівську громаду на Харківщині. Зокрема, «прилітають» КАБи. Напередодні внаслідок таких обстрілів люди поранень не отримали, однак близько 40 хвилин знадобилося, щоб заспокоїти 12-річного хлопчика з села Ковалі після авіаудару.
Про це повідомив в етері «Суспільне. Студія» начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
«Протягом місяця було 72 удари КАБами. Минулого тижня сильно постраждав безпосередньо Золочів. Ліквідували наслідки, поховали чоловіка, який загинув, люди, які отримали поранення – двоє чоловіків і жінка – знаходяться в обласній лікарні. Їм надали допомогу», – зазначив Коваленко.
Він також розповів, що сьогодні, 2 січня, двічі ворожі гелікоптери били по станції Одноробівка та селу Басовому.
Читайте також: Серія ударів КАБ по Харківщині 1 січня. Синєгубов розповів про руйнування
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, Золочевщина, КАБ, пострадали;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 15:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ майже щодня обстрілює Золочівську громаду на Харківщині. Зокрема, «прилітають» КАБи. ".