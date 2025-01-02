Серія ударів КАБ по Харківщині 1 січня. Синєгубов розповів про руйнування
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.
За даними голови ХОВА, 1 січня ворог активно закидав КАБами Золочівську громаду. О 20:18 внаслідок удару в селі Турове пошкоджені два приватні будинки.
О 20:00 КАБ «прилетів» по селу Стогнії, там обійшлося без руйнувань. А в селі Ковалі внаслідок авіаудару пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди.
«15:00–17:00 здійснено удари КАБ за межами населених пунктів Заводське, Петрівка, Уди. Без руйнувань», – додав голова ХОВА.
Крім цього, о 09:40 у місті Куп’янськ внаслідок скиду боєприпасу з БпЛА пошкоджений легковий автомобіль. Під обстрілом о 09:00 було і селище Козача Лопань, там пошкоджена цивільна інфраструктура.
Ударів по Харкову за добу не зафіксовано, зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, прилеты, руйнування, удары, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 08:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.".