Серія ударів КАБ по Харківщині 1 січня. Синєгубов розповів про руйнування

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

За даними голови ХОВА, 1 січня ворог активно закидав КАБами Золочівську громаду. О 20:18 внаслідок удару в селі Турове пошкоджені два приватні будинки.

О 20:00 КАБ «прилетів» по селу Стогнії, там обійшлося без руйнувань. А в селі Ковалі внаслідок авіаудару пошкоджено чотири приватні будинки та господарчі споруди.

«15:00–17:00 здійснено удари КАБ за межами населених пунктів Заводське, Петрівка, Уди. Без руйнувань», – додав голова ХОВА.

Крім цього, о 09:40 у місті Куп’янськ внаслідок скиду боєприпасу з БпЛА пошкоджений легковий автомобіль. Під обстрілом о 09:00 було і селище Козача Лопань, там пошкоджена цивільна інфраструктура.

Ударів по Харкову за добу не зафіксовано, зазначив Синєгубов.