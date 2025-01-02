Вісім населених пунктів обстріляв ворог з авіації на Харківщині – Генштаб

Минулої доби ворог завдавав авіаударів у районах населених пунктів Охрімівка, Петрівка, Ковалі, Алісівка, Уди, Козача Лопань, Липці та Малі Проходи, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень, зазначили у Генштабі.

«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, використавши сім ракет та скинувши 79 КАБ, застосував 1978 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4113 обстрілів, з них 204 – із РСЗВ», – розповіли у Генштабі.