Вісім населених пунктів обстріляв ворог з авіації на Харківщині – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби ворог завдавав авіаударів у районах населених пунктів Охрімівка, Петрівка, Ковалі, Алісівка, Уди, Козача Лопань, Липці та Малі Проходи, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень, зазначили у Генштабі.
«Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, використавши сім ракет та скинувши 79 КАБ, застосував 1978 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4113 обстрілів, з них 204 – із РСЗВ», – розповіли у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: авіаудар, атаки, Генштаб ЗСУ, обстріл, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Січня 2025 в 08:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби ворог завдавав авіаударів у районах населених пунктів Охрімівка, Петрівка, Ковалі, Алісівка, Уди, Козача Лопань, Липці та Малі Проходи.".