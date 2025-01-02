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Восемь населенных пунктов обстрелял враг из авиации на Харьковщине — Генштаб

Фронт 08:38   02.01.2025
Виктория Яковенко
Восемь населенных пунктов обстрелял враг из авиации на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Охримовка, Петровка, Ковали, Алисовка, Уды, Казачья Лопань, Липцы и Малые Проходы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений, отметили в Генштабе.

«Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 49 авиационных ударов, использовав семь ракет и сбросив 79 КАБ, применил 1978 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4113 обстрелов, из них 204 — из РСЗО», — рассказали в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 08:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Охримовка, Петровка, Ковали, Алисовка, Уды, Казачья Лопань, Липцы и Малые Проходы.".