Восемь населенных пунктов обстрелял враг из авиации на Харьковщине — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Охримовка, Петровка, Ковали, Алисовка, Уды, Казачья Лопань, Липцы и Малые Проходы, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки.
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений, отметили в Генштабе.
«Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 49 авиационных ударов, использовав семь ракет и сбросив 79 КАБ, применил 1978 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил 4113 обстрелов, из них 204 — из РСЗО», — рассказали в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, Генштаб ВСУ, обстрел, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 08:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки враг наносил авиаудары в районах населенных пунктов Охримовка, Петровка, Ковали, Алисовка, Уды, Казачья Лопань, Липцы и Малые Проходы.".