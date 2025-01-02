Серия ударов КАБ по Харьковщине 1 января. Синегубов рассказал о разрушениях
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.
По данным главы ХОВА, 1 января враг активно забросал КАБами Золочевскую громаду. В 20:18 в результате удара в селе Турово повреждены два частных дома.
В 20:00 КАБ «прилетел» по селу Стогнии, там обошлось без разрушений. А в селе Ковали в результате авиаудара повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.
«15:00–17:00 совершены удары КАБ за пределами населенных пунктов Заводское, Петровка, Уды. Без разрушений», — добавил глава ХОВА.
Кроме этого, в 09:40 в городе Купянск в результате сброса боеприпаса с БпЛА поврежден легковой автомобиль. Под обстрелом в 09:00 был и поселок Казачья Лопань, там повреждена гражданская инфраструктура.
Удары по Харькову за сутки не зафиксированы, отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: КАБ, Олег Синегубов, прилеты, разрушения, руйнування, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 января 2025 в 08:54;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.".