Серия ударов КАБ по Харьковщине 1 января. Синегубов рассказал о разрушениях

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины за сутки.

По данным главы ХОВА, 1 января враг активно забросал КАБами Золочевскую громаду. В 20:18 в результате удара в селе Турово повреждены два частных дома.

В 20:00 КАБ «прилетел» по селу Стогнии, там обошлось без разрушений. А в селе Ковали в результате авиаудара повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки.

«15:00–17:00 совершены удары КАБ за пределами населенных пунктов Заводское, Петровка, Уды. Без разрушений», — добавил глава ХОВА.

Кроме этого, в 09:40 в городе Купянск в результате сброса боеприпаса с БпЛА поврежден легковой автомобиль. Под обстрелом в 09:00 был и поселок Казачья Лопань, там повреждена гражданская инфраструктура.

Удары по Харькову за сутки не зафиксированы, отметил Синегубов.