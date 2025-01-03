Шість населених пунктів області обстріляла РФ, де наступала – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на півночі Харківщини, а також Куп’янському напрямку, обстріли області та втрати ворога повідомив вранці 3 січня Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку, за даними ГШ, ворог двічі атакував у районі Вовчанська – СОУ успішно відбили штурми ворога. На Куп’янщині було чотири бої неподалік Западного, Дворічної та Кругляківки.
Також ворог скинув авіабомби на такі населені пункти області: Вовчанськ, Золочів, Іванівку, Піщане, Богуславку та Зелений Гай.
Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу, наразі такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 08:14;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на півночі Харківщини, а також Куп’янському напрямку, обстріли області та втрати ворога повідомив вранці 3 січня Генштаб ЗСУ.".