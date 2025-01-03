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Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб

Украина 08:14   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

О боях на севере Харьковщины, а также Купянском направлении, обстрелах области и потерях врага сообщил утром 3 января Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении, по данным ГШ, враг дважды атаковал в районе Волчанска – СОУ успешно отбили штурмы врага. На Купянщине было четыре боя недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки.

Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Волчанск, Золочев, Ивановку, Песчаное, Богуславку и Зеленый Гай.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент таковы:

Читайте также: Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 08:14;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на севере Харьковщины, а также Купянском направлении, обстрелах области и потерях врага сообщил утром 3 января Генштаб ВСУ.".