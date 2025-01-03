Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на севере Харьковщины, а также Купянском направлении, обстрелах области и потерях врага сообщил утром 3 января Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении, по данным ГШ, враг дважды атаковал в районе Волчанска – СОУ успешно отбили штурмы врага. На Купянщине было четыре боя недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки.
Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Волчанск, Золочев, Ивановку, Песчаное, Богуславку и Зеленый Гай.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, на данный момент таковы:
Читайте также: Российские ДРГ несколько дней пытаются проникнуть в Волчанск – ISW
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, война, генштаб, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 08:14;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на севере Харьковщины, а также Купянском направлении, обстрелах области и потерях врага сообщил утром 3 января Генштаб ВСУ.".