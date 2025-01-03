ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла наші позиції на півночі області 313 разів
Фото: Генштаб ЗСУ
Про бої на Харківському напрямку, а також про втрати росіян поінформували вранці 3 січня в ОТУВ “Харків”.
“Минулої доби ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару з використанням 1 од. «Іскандер-М», 4 авіаудари із використанням 8 КАБів, а також 44 удари дронами-камікадзе. Здійснили 313 обстрілів позицій захисників України“, – передають ЗСУ.
За добу ЗС РФ втратили 50 бійців – 21 убитий, 29 поранених. Також на Харківському напрямку Сили оборони знищили 62 одиниці техніки та озброєння: дві артсистеми, п’ять авто, 48 БПЛА, 70 укриттів та місце для зберігання боєприпасів.
Читайте також: Шість населених пунктів області обстріляла РФ, де наступала – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: бои, ОТГВ "Харьков", Харків, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла наші позиції на півночі області 313 разів»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 12:22;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському напрямку, а також про втрати росіян поінформували вранці 3 січня в ОТУВ “Харків”.".