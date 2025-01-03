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ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла наші позиції на півночі області 313 разів

Фронт 12:22   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: РФ обстріляла наші позиції на півночі області 313 разів Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої на Харківському напрямку, а також про втрати росіян поінформували вранці 3 січня в ОТУВ “Харків”.

Минулої доби ворог двічі намагався штурмувати позиції наших військ в районі Вовчанська. Отримав відсіч. Російські окупанти завдали 1 ракетного удару з використанням 1 од. «Іскандер-М», 4 авіаудари із використанням 8 КАБів, а також 44 удари дронами-камікадзе. Здійснили 313 обстрілів позицій захисників України“, – передають ЗСУ.

За добу ЗС РФ втратили 50 бійців – 21 убитий, 29 поранених. Також на Харківському напрямку Сили оборони знищили 62 одиниці техніки та озброєння: дві артсистеми, п’ять авто, 48 БПЛА, 70 укриттів та місце для зберігання боєприпасів.

Читайте також: Шість населених пунктів області обстріляла РФ, де наступала – Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 12:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої на Харківському напрямку, а також про втрати росіян поінформували вранці 3 січня в ОТУВ “Харків”.".