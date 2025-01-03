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ОТГВ «Харьков»: РФ обстреляла наши позиции на севере области 313 раз

Фронт 12:22   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
ОТГВ «Харьков»: РФ обстреляла наши позиции на севере области 313 раз Фото: Генштаб ВСУ

О боях на Харьковском направлении, а также потерях россиян, проинформировали утром 3 января в ОТГВ «Харьков».

«За прошедшие сутки враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска. Получил отпор. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 1 ед. «Искандер-М», 4 авиаудара с использованием 8 КАБов, а также 44 удара дронами-камикадзе. Совершили 313 обстрелов позиций защитников Украины», – передают ВСУ.

За сутки ВС РФ потеряли 50 бойцов – 21 убитый, 29 раненых. Также на Харьковском направлении Силы обороны уничтожили 62 единицы техники и вооружения: две артсистемы, пять авто, 48 БПЛА, 70 укрытий и место для хранения боеприпасов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 12:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском направлении, а также потерях россиян, проинформировали утром 3 января в ОТГВ «Харьков».".