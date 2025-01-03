ОТГВ «Харьков»: РФ обстреляла наши позиции на севере области 313 раз
Фото: Генштаб ВСУ
О боях на Харьковском направлении, а также потерях россиян, проинформировали утром 3 января в ОТГВ «Харьков».
«За прошедшие сутки враг дважды пытался штурмовать позиции наших войск в районе Волчанска. Получил отпор. Российские оккупанты нанесли 1 ракетный удар с использованием 1 ед. «Искандер-М», 4 авиаудара с использованием 8 КАБов, а также 44 удара дронами-камикадзе. Совершили 313 обстрелов позиций защитников Украины», – передают ВСУ.
За сутки ВС РФ потеряли 50 бойцов – 21 убитый, 29 раненых. Также на Харьковском направлении Силы обороны уничтожили 62 единицы техники и вооружения: две артсистемы, пять авто, 48 БПЛА, 70 укрытий и место для хранения боеприпасов.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 12:22;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях на Харьковском направлении, а также потерях россиян, проинформировали утром 3 января в ОТГВ «Харьков».".