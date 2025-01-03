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Де вдень точилися бої на Харківщині – дані Генштабу на 16:00

Україна 17:21   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Де вдень точилися бої на Харківщині – дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Про те, на яких ділянках фронту на Харківщині намагався наступати ворог, повідомили у вечірньому зведенні у Генштабі ЗСУ. 

Одну атаку росіян на Харківському напрямку в районі Вовчанська відбили українські захисники.

Крім того, ворог обстріляв Тимофіївку на Харківщині.

Усього ж, за даними Генштабу, по всій лінії фронту від початку доби було 92 бойові зіткнення.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 17:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, на яких ділянках фронту на Харківщині намагався наступати ворог, повідомили у вечірньому зведенні у Генштабі ЗСУ. ".