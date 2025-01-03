Де вдень точилися бої на Харківщині – дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
Про те, на яких ділянках фронту на Харківщині намагався наступати ворог, повідомили у вечірньому зведенні у Генштабі ЗСУ.
Одну атаку росіян на Харківському напрямку в районі Вовчанська відбили українські захисники.
Крім того, ворог обстріляв Тимофіївку на Харківщині.
Усього ж, за даними Генштабу, по всій лінії фронту від початку доби було 92 бойові зіткнення.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: генштаб, обстріл, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 17:21;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, на яких ділянках фронту на Харківщині намагався наступати ворог, повідомили у вечірньому зведенні у Генштабі ЗСУ. ".