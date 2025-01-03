Де вдень точилися бої на Харківщині – дані Генштабу на 16:00

Про те, на яких ділянках фронту на Харківщині намагався наступати ворог, повідомили у вечірньому зведенні у Генштабі ЗСУ.

Одну атаку росіян на Харківському напрямку в районі Вовчанська відбили українські захисники.

Крім того, ворог обстріляв Тимофіївку на Харківщині.

Усього ж, за даними Генштабу, по всій лінії фронту від початку доби було 92 бойові зіткнення.