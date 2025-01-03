Где днем шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 16:00

О том, на каких участках фронта на Харьковщине пытался наступать враг, сообщили в вечерней сводке в Генштабе ВСУ.

Одну атаку россиян на Харьковском направлении в районе Волчанска отбили украинские защитники.

Кроме того, враг обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.

Всего же, по данным Генштаба, по всей линии фронта с начала суток было 92 боестолкновения.