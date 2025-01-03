Где днем шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
О том, на каких участках фронта на Харьковщине пытался наступать враг, сообщили в вечерней сводке в Генштабе ВСУ.
Одну атаку россиян на Харьковском направлении в районе Волчанска отбили украинские защитники.
Кроме того, враг обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.
Всего же, по данным Генштаба, по всей линии фронта с начала суток было 92 боестолкновения.
Читайте также: «Уйдут месяцы»: область еще восстанавливается после массированного удара РФ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: генштаб, обстрел, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Где днем шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 16:00»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 17:21;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, на каких участках фронта на Харьковщине пытался наступать враг, сообщили в вечерней сводке в Генштабе ВСУ. ".