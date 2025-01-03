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Где днем шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 16:00

Украина 17:21   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где днем шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

О том, на каких участках фронта на Харьковщине пытался наступать враг, сообщили в вечерней сводке в Генштабе ВСУ. 

Одну атаку россиян на Харьковском направлении в районе Волчанска отбили украинские защитники.

Кроме того, враг обстрелял Тимофеевку на Харьковщине.

Всего же, по данным Генштаба, по всей линии фронта с начала суток было 92 боестолкновения.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 17:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, на каких участках фронта на Харьковщине пытался наступать враг, сообщили в вечерней сводке в Генштабе ВСУ. ".