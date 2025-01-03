«Уйдут месяцы»: область еще восстанавливается после массированного удара РФ
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал о наиболее тяжелых ударах россиян по области за 2024 год, а также предположил, когда смогут ликвидировать все разрушения после последнего массированного обстрела РФ.
Первый серьезный удар враг нанес в марте 2024 – тогда РФ выпустила более 30 ракет по критической инфраструктуре, отметил Синегубов.
«Город оказался в блекауте почти на двое суток. Затем повторный удар в апреле – уже «Шахедами». Также враг пытался добить все, что уцелело после первого удара. Здесь, конечно, наша задача была, во-первых, восстановить то, что мы потеряли, ну и во-вторых, думать о распределительной энергетике. Это – децентрализация системы отопления, электроснабжения, это модульные котельные, это системы экогенерации и т.д. Благодаря вниманию и президента Украины, и Офиса президента и правительства было направлено более 2 миллиардов гривен государственных средств на эти направления. И мы успели подготовиться к отопительному сезону», – напомнил начальник ХОВА.
Однако путь к децентрализации системы энергоснабжения предстоит длительный и тяжелый, констатировал Синегубов. Только в Харькове необходимо разместить около 400 когенерационных установок.
«Конечно, у нас был вызов, фактически недавно был нанесен массированный ракетный удар по энергосистеме именно города Харькова, 13 ракет. И больше полумиллиона нашего населения, города Харькова, осталось без энергоснабжения, без электроэнергии и без теплоснабжения. Конечно, мы организовали, имея печальный опыт 22-23 года и именно в соответствии с началом этого, круглосуточное восстановление утраченных мощностей, что позволило возобновить энергоснабжение, электроэнергию и теплоснабжение. Однако на полное восстановление утраченных мощностей уйдут месяцы», – добавил начальник ХОВА.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 14:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона предположил, когда смогут ликвидировать все разрушения после последнего массированного обстрела РФ.".