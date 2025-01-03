“Підуть місяці”: область ще відновлюється після масованого удару РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про найважчі удари росіян по області за 2024 рік, а також припустив, коли зможуть ліквідувати всі руйнування після останнього обстрілу РФ.

Перший серйозний удар ворог завдав у березні 2024 – тоді РФ випустила понад 30 ракет по критичній інфраструктурі, зазначив Синєгубов.

“Місто опинилося в блекауті майже на дві доби. Потім повторний удар у квітні вже «Шахедами». Так само ворог намагався добити все, що вціліло після першого удару. Тут, звичайно, наше завдання було, по-перше, відновити те, що ми втратили, ну і, по-друге, думати про розподільчу безпосередню енергетику, це децентралізацію системи опалення, електропостачання, це модульні котельні, це системи екогенерації тощо. Завдяки увазі і президента України, і Офісу президента і уряду було спрямовано більше ніж 2 мільярди гривень державних коштів на ці напрямки. І ми встигли підготуватися до опалювального сезону”, – нагадав начальник ХОВА.

Однак шлях до децентралізації системи енергопостачання буде тривалим і важким, констатував Синєгубов. Лише у Харкові необхідно розмістити близько 400 когенераційних установок.

“Звичайно, що ми мали виклик, фактично тижнями був нанесений масований ракетний удар по енергосистемі саме міста Харкова, 13 ракет. І більше, ніж півмільйона нашого населення, міста Харкова, залишилося без енергопостачання, без електроенергії та без теплопостачання. Звичайно, що ми організували, маючи сумний досвід 22-23 року. Цілодобове відновлення втрачених потужностей дозволило відновити енергопостачання, електроенергію і теплопостачання. Однак на повне відновлення втрачених потужностей підуть місяці”, – додав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”