Live
  • Пт 03.01.2025
  • Харків  +3°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

“Підуть місяці”: область ще відновлюється після масованого удару РФ

Події 14:29   03.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Підуть місяці”: область ще відновлюється після масованого удару РФ Фото: скріншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про найважчі удари росіян по області за 2024 рік, а також припустив, коли зможуть ліквідувати всі руйнування після останнього обстрілу РФ.

Перший серйозний удар ворог завдав у березні 2024 – тоді РФ випустила понад 30 ракет по критичній інфраструктурі, зазначив Синєгубов.

“Місто опинилося в блекауті майже на дві доби. Потім повторний удар у квітні вже «Шахедами». Так само ворог намагався добити все, що вціліло після першого удару. Тут, звичайно, наше завдання було, по-перше, відновити те, що ми втратили, ну і, по-друге, думати про розподільчу безпосередню енергетику, це децентралізацію системи опалення, електропостачання, це модульні котельні, це системи екогенерації тощо. Завдяки увазі і президента України, і Офісу президента і уряду було спрямовано більше ніж 2 мільярди гривень державних коштів на ці напрямки. І ми встигли підготуватися до опалювального сезону”, – нагадав начальник ХОВА.

Однак шлях до децентралізації системи енергопостачання буде тривалим і важким, констатував Синєгубов. Лише у Харкові необхідно розмістити близько 400 когенераційних установок.

Звичайно, що ми мали виклик, фактично тижнями був нанесений масований ракетний удар по енергосистемі саме міста Харкова, 13 ракет. І більше, ніж півмільйона нашого населення, міста Харкова, залишилося без енергопостачання, без електроенергії та без теплопостачання. Звичайно, що ми організували, маючи сумний досвід 22-23 року. Цілодобове відновлення втрачених потужностей дозволило відновити енергопостачання, електроенергію і теплопостачання. Однак на повне відновлення втрачених потужностей підуть місяці”, – додав начальник ХОВА.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: Зеленський: зрив окупації Харкова, Сум та Запоріжжя – визначний успіх 2024

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ЗМІ: 4 січня подорожчає проїзд в автобусах – в яких і на скільки
ЗМІ: 4 січня подорожчає проїзд в автобусах – в яких і на скільки
03.01.2025, 15:56
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
Порятунок чотирилапого на Богодухівщині: у ДСНС показали відео операції
03.01.2025, 15:31
Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають синоптики
Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають синоптики
03.01.2025, 14:58
“Підуть місяці”: область ще відновлюється після масованого удару РФ
“Підуть місяці”: область ще відновлюється після масованого удару РФ
03.01.2025, 14:29
Била ножем по шиї та голові: жінку підозрюють у вбивстві у новорічну ніч
Била ножем по шиї та голові: жінку підозрюють у вбивстві у новорічну ніч
03.01.2025, 13:27
Показники на драгері перевищили норму у сім разів: п’яна ДТП у Харкові
Показники на драгері перевищили норму у сім разів: п’яна ДТП у Харкові
03.01.2025, 12:55

Новини за темою:

11:53
Фото руйнувань у Богодухові та Золочові опублікували у прокуратурі
08:14
Шість населених пунктів області обстріляла РФ, де наступала – Генштаб
14:56
Кругову оборону Ізюма та Балаклії готують на Харківщині – Синєгубов
14:38
Терехов: Харків обстріляла РФ 318 разів, загинули 94 людини – підсумки 2024
11:38
Терехов: 115 будинків пошкодили росіяни у грудні, вибили понад тисячу вікон

Ви читали новину: «“Підуть місяці”: область ще відновлюється після масованого удару РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2025 в 14:29;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону припустив, коли зможуть ліквідувати всі руйнування після останнього обстрілу РФ.".