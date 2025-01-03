Новости Харькова — главное за 3 января: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:19
Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб
О боях на севере Харьковщины, а также Купянском направлении, обстрелах области и потерях врага сообщил утром 3 января Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении, по данным ГШ, враг дважды атаковал в районе Волчанска – СОУ успешно отбили штурмы врага. На Купянщине было четыре боя недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки.
Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Волчанск, Золочев, Ивановку, Песчаное, Богуславку и Зеленый Гай.
08:03
Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС
О ситуации с пожарами на Харьковщине рассказали в утренней сводке 3 января в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.
Всего в течение суток спасатели выезжали тушить десять пожаров. Один из них возник после вражеского обстрела.
«Днем враг нанес удары по поселку Боровая Изюмского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы здания на площади 5 м кв. Также повреждено учебное заведение, музыкальная школа, нежилые здания, частные домовладения. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», – написали спасатели.
Также за сутки пиротехники нашли и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.
07:03
Ночью враг запускал авиабомбы и БПЛА: почему на Харьковщине звучали тревоги
Тревога на Харьковщине прозвучала накануне в 21:03. Вначале Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБ.
Вскоре — о возможном применении БПЛА.
Несколько раз беспилотники меняли курс.
После чего в 03:10 воздушники дали отбой тревоги. Однако утром, в 06:44, ее возобновили из-за дронов, которые опять объявились в нашем регионе.
По состоянию на 07:03 тревога все еще актуальна.
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 08:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".