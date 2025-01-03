Новости Харькова — главное за 3 января: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:19

Шесть населенных пунктов области обстреляла РФ, где наступала – Генштаб

О боях на севере Харьковщины, а также Купянском направлении, обстрелах области и потерях врага сообщил утром 3 января Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении, по данным ГШ, враг дважды атаковал в районе Волчанска – СОУ успешно отбили штурмы врага. На Купянщине было четыре боя недалеко от Западного, Двуречной и Кругляковки.

Также враг сбросил авиабомбы на такие населенные пункты области: Волчанск, Золочев, Ивановку, Песчаное, Богуславку и Зеленый Гай.

08:03

Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС

О ситуации с пожарами на Харьковщине рассказали в утренней сводке 3 января в пресс-службе облуправления ГСЧС в Харьковской области.

Всего в течение суток спасатели выезжали тушить десять пожаров. Один из них возник после вражеского обстрела.

«Днем враг нанес удары по поселку Боровая Изюмского района. В результате обстрела горели конструктивные элементы здания на площади 5 м кв. Также повреждено учебное заведение, музыкальная школа, нежилые здания, частные домовладения. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Жертв и пострадавших нет», – написали спасатели.

Также за сутки пиротехники нашли и обезвредили 89 единиц взрывоопасных предметов.

07:03

Ночью враг запускал авиабомбы и БПЛА: почему на Харьковщине звучали тревоги

Тревога на Харьковщине прозвучала накануне в 21:03. Вначале Воздушные силы ВСУ сообщили о пусках КАБ.

Вскоре — о возможном применении БПЛА.

Несколько раз беспилотники меняли курс.

После чего в 03:10 воздушники дали отбой тревоги. Однако утром, в 06:44, ее возобновили из-за дронов, которые опять объявились в нашем регионе.

По состоянию на 07:03 тревога все еще актуальна.