Live
  • Пт 03.01.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 42.04
  • EUR 43.38

Утром враг обстрелял Богодухов: Синегубов рассказал о последствиях

Происшествия 08:55   03.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром враг обстрелял Богодухов: Синегубов рассказал о последствиях Фото: Олег Синегубов/Telegram

В утренней сводке за 3 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о разрушениях, которые возникли на Харьковщине вследствие обстрелов.

Утром в 07:22 россияне ударили по Богодухову, по данным Синегубова, в городе начался пожар.

«3 января 07:22 Богодуховский р-н, г. Богодухов. В результате обстрела горит ангарное помещение гражданского предприятия. Предварительно без пострадавших», – написал начальник ХОВА.

А накануне в обед «прилетело» по Борщевой – там обошлось без разрушений и пострадавших. Позже досталось Изюмскому району – в Боровой повреждено учебное и спортивное заведение, а также другая инфраструктура.

Вечером ВС РФ продолжили бить уже по Богодуховскому району.

«16:10 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Окоп. Попадание двух КАБ по открытой территории за пределами села. Без разрушений. 21:16 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. Попадание на открытой территории. Повреждены 5 частных домовладений, хозяйственное сооружение и энергосети», – добавил Синегубов.

Читайте также: Новости Харькова — главное за 3 января: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса
Без света останется в воскресенье один из районов Харькова: адреса
02.01.2025, 18:00
Новости Харькова — главное за 3.01: утренний удар по Богодухову, пожары
Новости Харькова — главное за 3.01: утренний удар по Богодухову, пожары
03.01.2025, 09:04
Утром враг обстрелял Богодухов: Синегубов рассказал о последствиях
Утром враг обстрелял Богодухов: Синегубов рассказал о последствиях
03.01.2025, 08:55
Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января
Дождь, местами мокрый снег: прогноз погоды в Харькове и области на 3 января
02.01.2025, 20:02
Сегодня 3 января: какой день в истории
Сегодня 3 января: какой день в истории
03.01.2025, 06:00
Россияне копят силы на Волчанском направлении – к чему готовится враг
Россияне копят силы на Волчанском направлении – к чему готовится враг
03.01.2025, 09:37

Новости по теме:

07:59
Из-за «прилета» горело здание в Боровой – подробности от ГСЧС
11:26
Почти полтысячи обстрелов зафиксировали ВСУ на севере Харьковщины
08:23
Враг пытался наступать на Купянщине и на севере области – подробности от ГШ
08:40
Вследствие удара РФ на Харьковщине пострадал пожилой мужчина: куда «прилетело»
08:56
Копы пострадали из-за «прилетов» на Харьковщине, разрушены дома – Синегубов

Вы читали новость: «Утром враг обстрелял Богодухов: Синегубов рассказал о последствиях»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 3 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о разрушениях, которые возникли вследствие обстрелов.".