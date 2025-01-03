Утром враг обстрелял Богодухов: Синегубов рассказал о последствиях
В утренней сводке за 3 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о разрушениях, которые возникли на Харьковщине вследствие обстрелов.
Утром в 07:22 россияне ударили по Богодухову, по данным Синегубова, в городе начался пожар.
«3 января 07:22 Богодуховский р-н, г. Богодухов. В результате обстрела горит ангарное помещение гражданского предприятия. Предварительно без пострадавших», – написал начальник ХОВА.
А накануне в обед «прилетело» по Борщевой – там обошлось без разрушений и пострадавших. Позже досталось Изюмскому району – в Боровой повреждено учебное и спортивное заведение, а также другая инфраструктура.
Вечером ВС РФ продолжили бить уже по Богодуховскому району.
«16:10 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Окоп. Попадание двух КАБ по открытой территории за пределами села. Без разрушений. 21:16 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Золочев. Попадание на открытой территории. Повреждены 5 частных домовладений, хозяйственное сооружение и энергосети», – добавил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, удары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке за 3 января начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о разрушениях, которые возникли вследствие обстрелов.".