Сегодня 3 января: какой день в истории
3 января 1431 бургундский герцог Филипп III продал англичанам Жанну Д’Арк. В 1521-м от церкви отлучили Мартина Лютера. В 1888-м американец Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. В 1943-м родился украинский диссидент Ярослав Лесив. Год назад армия РФ нанесла «финальную» серию «новогодних ударов» по Харькову.
Праздники и памятные даты 3 января
3 января в мире – Международный день здоровья души и тела.
Также отмечают: День женщин в рок-музыке, День рождения соломинки для коктейлей, День Д.Р.Р. Толкина, день вишни в шоколаде.
3 января в истории
3 января 1431 года бургундский герцог Филипп III Добрый за 10 000 золотых ливров продал англичанам национальную героиню Франции Жанну Д’Арк. Подробнее.
3 января 1521 года Папа Римский Лев Х отлучил от церкви религиозного реформатора Мартина Лютера. Подробнее.
3 января 1888 года владелец вашингтонской фабрики по производству бумажных папиросных мундштуков Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. Подробнее.
3 января 1919 года Украинская Национальная Рада (орган управления Западноукраинской народной республики) одобрил постановление об объединении ЗУНР и УНР. Сам Акт соединения («Акт злуки») подписали впоследствии и торжественно провозгласили 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве.
3 января 1943 года в Ивано-Франковской области родился диссидент Ярослав Лесив. Подробнее.
3 января 1992 года Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с США.
3 января 2024 года российские войска нанесли по Харькову «финальные» ракетные удары «новогодней серии». Перед тем по городу били ракетами 29 и 30 декабря, «шахедами» в ночь на 31-е, и дважды ракетами второго января. Взрывы прогремели в городе после 22 часов вечера. Начальник Харьковского военного гарнизона (а сейчас – заместитель министра обороны Украины) Сергей Мельник сообщил, что город – под ракетной атакой. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: удары снова пришлись по центру. Позже начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов уточнил: две ракеты С-300 ударили вблизи учебного заведения, еще одна – возле жилого многоквартирного дома в Шевченковском районе.
«140 жилых домов были повреждены в результате обстрелов города Харькова с 29 декабря по 3 января. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, такие случаи зафиксированы в Киевском, Шевченковском, Основянском, Холодногорском и Слободском районах», – сообщила о последствиях «новогодних обстрелов» пресс-служба Харьковского горсовета.
По данным мэрии, в квартирах за эти дни вылетело более 3,2 тыс. окон. Еще 1200 окон вылетели в местах общего использования.
После ракетного удара 3 января на время россияне оставили Харьков «в покое», хотя в городе периодически слышали взрывы, ведь враг бил по населенным пунктам области.
Церковный праздник 3 января
3 января чтят память пророка Малахии и мученика Гордия. Подробнее.
Народные приметы
Если на улице много снега, следующее лето будет урожайным.
Если снега мало – лето будет засушливым и жарким.
Что нельзя делать 3 января
Нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя убирать.
Нельзя ругаться и отказывать в помощи.
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- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, праздник, свято, церковный праздник;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 января 1431 бургундский герцог Филипп III продал англичанам Жанну Д’Арк. В 1521-м от церкви отлучили Мартина Лютера".