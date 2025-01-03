Сегодня 3 января: какой день в истории

3 января 1431 бургундский герцог Филипп III продал англичанам Жанну Д’Арк. В 1521-м от церкви отлучили Мартина Лютера. В 1888-м американец Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. В 1943-м родился украинский диссидент Ярослав Лесив. Год назад армия РФ нанесла «финальную» серию «новогодних ударов» по Харькову.

Праздники и памятные даты 3 января

3 января в мире – Международный день здоровья души и тела.

Также отмечают: День женщин в рок-музыке, День рождения соломинки для коктейлей, День Д.Р.Р. Толкина, день вишни в шоколаде.

3 января в истории

3 января 1431 года бургундский герцог Филипп III Добрый за 10 000 золотых ливров продал англичанам национальную героиню Франции Жанну Д’Арк. Подробнее.

3 января 1521 года Папа Римский Лев Х отлучил от церкви религиозного реформатора Мартина Лютера. Подробнее.

3 января 1888 года владелец вашингтонской фабрики по производству бумажных папиросных мундштуков Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. Подробнее.

3 января 1919 года Украинская Национальная Рада (орган управления Западноукраинской народной республики) одобрил постановление об объединении ЗУНР и УНР. Сам Акт соединения («Акт злуки») подписали впоследствии и торжественно провозгласили 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве.

3 января 1943 года в Ивано-Франковской области родился диссидент Ярослав Лесив. Подробнее.

3 января 1992 года Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с США.

3 января 2024 года российские войска нанесли по Харькову «финальные» ракетные удары «новогодней серии». Перед тем по городу били ракетами 29 и 30 декабря, «шахедами» в ночь на 31-е, и дважды ракетами второго января. Взрывы прогремели в городе после 22 часов вечера. Начальник Харьковского военного гарнизона (а сейчас – заместитель министра обороны Украины) Сергей Мельник сообщил, что город – под ракетной атакой. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: удары снова пришлись по центру. Позже начальник Следственного управления ГУ Нацполиции Харьковщины Сергей Болвинов уточнил: две ракеты С-300 ударили вблизи учебного заведения, еще одна – возле жилого многоквартирного дома в Шевченковском районе.

«140 жилых домов были повреждены в результате обстрелов города Харькова с 29 декабря по 3 января. Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, такие случаи зафиксированы в Киевском, Шевченковском, Основянском, Холодногорском и Слободском районах», – сообщила о последствиях «новогодних обстрелов» пресс-служба Харьковского горсовета.

По данным мэрии, в квартирах за эти дни вылетело более 3,2 тыс. окон. Еще 1200 окон вылетели в местах общего использования.

После ракетного удара 3 января на время россияне оставили Харьков «в покое», хотя в городе периодически слышали взрывы, ведь враг бил по населенным пунктам области.

Церковный праздник 3 января

3 января чтят память пророка Малахии и мученика Гордия. Подробнее.

Народные приметы

Если на улице много снега, следующее лето будет урожайным.

Если снега мало – лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 3 января

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя убирать.

Нельзя ругаться и отказывать в помощи.