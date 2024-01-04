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Три ракеты ударили возле учебного заведения и жилого дома в Харькове — полиция

Происшествия 10:45   04.01.2024
Оксана Горун
Три ракеты ударили возле учебного заведения и жилого дома в Харькове — полиция Фото: facebook Сергея Болвинова

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, куда в Харькове прилетели ракеты С-300 вечером 3 января.

«Два попадания в центре города — враг ударил по Харькову из С-300 поздно вечером. Две ракеты попали вблизи учебного заведения – там выбило стекла. Еще одна – вблизи жилого многоквартирного дома в Шевченковском районе. Никто из жителей не пострадал», — сообщил Болвинов.

Утром армия РФ, по данным Болвинова, ударила по селу Липцы. Обошлось без жертв. На месте атаки обнаружили две воронки по 10 метров в диаметре и по пять метров глубиной.

«Повреждения получило здание парко-машинного комплекса», — уточнил Болвинов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 10:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, куда в Харькове прилетели ракеты С-300 вечером 3 января".