Три ракеты ударили возле учебного заведения и жилого дома в Харькове — полиция
Фото: facebook Сергея Болвинова
Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, куда в Харькове прилетели ракеты С-300 вечером 3 января.
«Два попадания в центре города — враг ударил по Харькову из С-300 поздно вечером. Две ракеты попали вблизи учебного заведения – там выбило стекла. Еще одна – вблизи жилого многоквартирного дома в Шевченковском районе. Никто из жителей не пострадал», — сообщил Болвинов.
Утром армия РФ, по данным Болвинова, ударила по селу Липцы. Обошлось без жертв. На месте атаки обнаружили две воронки по 10 метров в диаметре и по пять метров глубиной.
«Повреждения получило здание парко-машинного комплекса», — уточнил Болвинов.
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов уточнил, куда в Харькове прилетели ракеты С-300 вечером 3 января".