Три ракети вдарили біля НЗ й житлового будинку в Харкові – поліція

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, куди в Харкові поцілили ракети С-300 увечері 3 січня.

“Два влучання в середмісті – ворог вдарив по Харкову з С-300 пізно ввечері. Дві ракети поцілили поблизу навчального закладу – там вибило шибки. Ще одна – поблизу житлового багатоквартирного будинку в Шевченківському районі. Ніхто з мешканців не постраждав”, – повідомив Болвінов.

Вранці армія РФ, за даними Болвінова, вдарила по селу Липці. Обійшлося без жертв. На місці атаки виявили дві вирви по 10 метрів у діаметрі та по п’ять метрів завглибшки.

“Пошкоджень зазнала будівля парко-машинного комплексу”, – уточнив Болвінов.

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