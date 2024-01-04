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Три ракети вдарили біля НЗ й житлового будинку в Харкові – поліція

Події 10:45   04.01.2024
Оксана Горун
Три ракети вдарили біля НЗ й житлового будинку в Харкові – поліція

Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, куди в Харкові поцілили ракети С-300 увечері 3 січня.

“Два влучання в середмісті – ворог вдарив по Харкову з С-300 пізно ввечері. Дві ракети поцілили поблизу навчального закладу – там вибило шибки. Ще одна – поблизу житлового багатоквартирного будинку в Шевченківському районі. Ніхто з мешканців не постраждав”, – повідомив Болвінов.

Вранці армія РФ, за даними Болвінова, вдарила по селу Липці. Обійшлося без жертв. На місці атаки виявили дві вирви по 10 метрів у діаметрі та по п’ять метрів завглибшки.

“Пошкоджень зазнала будівля парко-машинного комплексу”, – уточнив Болвінов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов уточнив, куди в Харкові поцілили ракети С-300 увечері 3 січня".