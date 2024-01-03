Сегодня 3 января: какой праздник и день в истории

3 января 1431 года бургундский герцог Филипп III продал англичанам Жанну Д’Арк. В 1521 году от церкви отлучили Мартина Лютера. В 1888-м американец Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. В 1943-м родился украинский диссидент Ярослав Лесив.

Праздники и памятные даты 3 января

3 января в мире – День против унижения, Международный день здоровья души и тела.

Также отмечают: День рождения соломинки для коктейлей, День вишни в шоколаде, Фестиваль «День сна», День Джона Р.Р. Толкина (3 января – день рождения популярного британского писателя).

3 января в истории

3 января 1431 года бургундский герцог Филипп III Добрый за 10 000 золотых ливров продал англичанам национальную героиню Франции Жанну Д’Арк.

До этого она спасла государственность страны и лично короля, сняв осаду с последнего оплота французов – Орлеана. Она же доставила короля Карла VII Победителя на коронацию 17 июля 1429 года и держала в руках национальный флаг во время церемонии. Жанна пыталась примирить короля Карла и одного из его противников – герцога Бургундии Филиппа ІІІ, писала тому письма. Но он не ответил и на коронацию не прибыл. А дальше судьба Жанны, как известно, сложилась трагически. Она продолжала воевать, была ранена при попытке освобождения Парижа. Попытка не удалась. В мае 1430-го Орлеанская Дева пришла на помощь осажденному бургундцами городу Компьень. Это и стало ее последней боевой операцией. Девушку, спасшую Францию, выдали свои же. Мост в крепость подняли – и Жанна с войском оказалась в ловушке. Она попала в плен к бургундцам. Король Карл, который был обязан девушке не только короной, но и жизнью, все же не сделал ничего, чтобы спасти ее. Вскоре бургундцы продали Жанну врагам – англичанам. Ее перевезли в Руан, где ее обвинить в ереси, унизительно судили и сожгли на костре.

3 января 1521 года Папа Римский Лев Х отлучил от церкви религиозного реформатора Мартина Лютера. Причиной, конечно, стали знаменитые 95 тезисов против индульгенций. Но к отлучению Папа прибег не сразу. Сначала папский посланник пытался убедить Лютера прекратить свою публичную активность и больше не вести разговоры об индульгенциях. Также он предлагал лидеру Реформации написать Папе смиренное письмо и издать трактат в поддержку папства. Лютер, разумеется, отказался. А потом еще и принял участие в Лейпцигском диспуте, где, вроде бы, пытался сначала проявить покорность Риму, но в пылу дискуссии снова стал критиковать папство. Поэтому в июне 1520 года Папа сделал последнее предупреждение – издал буллу «Exsurge Domine!» («Восстань, Господи!») В булле содержалась конкретная угроза – отлучить Лютера от церкви, если тот не отзовет 41 из своих 95 тезисов. Лютер 10 декабря того же года публично сжег папскую буллу вместе с группой студентов Виттенбергского университета. Так что у Папы не осталось других инструментов влияния. 3 января 1521 года он издал буллу «Decet Romanum Pontificem» («По праву римского понтифика»), которой и отлучил Лютера, а также призвал провести суд над ним и его учением.

3 января 1888 года владелец вашингтонской фабрики по производству бумажных папиросных мундштуков Марвин Стоун получил патент на соломинку для коктейлей. В начале истории этого «девайса» для употребления напитков использовали настоящие соломинки – от злаковых, откуда и возникло название. Дальше последовали соломинки из бумаги, которые, конечно, быстро раскисали. Так что пластиковая соломинка стала «прорывом». Впоследствии, в 1937 году, запатентовали современный ее вариант – с гофрированным участком, позволяющим сгибать соломинку.

3 января 1919 года Украинская Национальная Рада (орган управления Западноукраинской народной республики) одобрил постановление об объединении ЗУНР и УНР. Сам Акт соединения («Акт злуки») подписали впоследствии и торжественно провозгласили 22 января 1919 года на Софиевской площади в Киеве.

3 января 1943 года в Ивано-Франковской области родился диссидент Ярослав Лесив.

Его отец и брат были осуждены за участие в ОУН и УПА. Сам парень в 1960-х работал учителем в Кировоградской области. Но учительствовал всего два года – после его заключили в тюрьму на шесть лет за участие в нелегальной политической организации «Украинский национальный фронт». После освобождения вернуться в школу он, конечно, не мог. Так что работал столяром на лесокомбинате в Болехове (Ивано-Франковщина). В 1979-м его осудили во второй раз — за членство в Украинской Хельсинкской группе. Он получил два года лагерей. А уже в заключении судили еще раз и вынесли приговор – пять лет лагерей строгого режима. После освобождения Лесив стал одним из инициаторов возрождения Украинской греко-католической церкви. За организацию литургии на Тернопольщине в июле 1988-го его только оштрафовали. В 1989-м диссидент принял сан священника УГКЦ. Ездил вместе со священниками в Москву, где они участвовали в голодовке с требованием легализовать УГКЦ. После возвращения Лесива арестовали КГБисты. Но после протеста прихожан освободили. Ярослав Лесив стал свидетелем провозглашения независимости Украины, но погиб в том же 1991 году – 9 октября он попал в ДТП в Ивано-Франковской области. Сын священника Тарас имел убедительные сомнения в случайности трагедии, ведь отца преследовали. Однако дело закрыли.

3 января 1992 года Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с США.

Церковный праздник 3 января

3 января христиане чтят память пророка Малахии и мученика Гордия.

Пророк Малахия жил за 400 лет до Рождества Христова. Он был последним из ветхозаветных пророков, поэтому его еще называют «печатью пророков». В канон Священных книг входит его пророческая книга, в которой он обличал иудеев, предвидя пришествие Иисуса Христа и Его Предтечи, а также последний суд.

Мученик Гордий родился в конце III века в Кесарии Каппадокийской в христианской семье. Был военным и дослужился до сотника. Во время гонений на христиан в начале IV века покинул мир и ушел в пустыню. В 320 году Гордий открыто выступил перед префектом города в защиту христиан. Его схватили и после страшных пыток отрубили голову.

Народные приметы

Если на улице много снега, следующее лето будет урожайным.

Если снега мало – лето будет засушливым и жарким.

Что нельзя делать 3 января

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя убирать.

Нельзя ругаться и отказывать в помощи.