Сьогодні 3 січня: яке свято та день в історії

3 січня 1431 року бургундський герцог Філіп III продав англійцям Жанну Д’Арк. У 1521 році від церкви відлучили Мартіна Лютера. 1888-го американець Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів. 1943-го народився український дисидент Ярослав Лесів.

Свята та пам’ятні дати 3 січня

3 січня у світі – День проти приниження, Міжнародний день здоров’я душі та тіла.

Також відзначають: День народження соломинки для коктейлів, День вишні у шоколаді, Фестиваль “День сну”, День Джона Р.Р. Толкіна (3 січня – день народження популярного британського письменника).

3 січня в історії

3 січня 1431 року бургундський герцог Філіп III Добрий за 10 000 золотих ліврів продав англійцям національну героїню Франції Жанну Д’Арк.

До цього вона врятувала державність країни й особисто короля, знявши облогу з останнього оплоту французів – Орлеана. Вона ж доставила короля Карла VII Переможця на коронацію 17 липня 1429 року та тримала в руках національний прапор під час церемонії. Жанна намагалася примирити короля Карла та одного з його противників – герцога Бургундії Філіпа ІІІ, писала тому листи. Але він не відповів і на коронацію не прибув. А далі доля Жанни, як відомо, склалася трагічно. Вона продовжувала воювати, була поранена під час спроби звільнення Парижа. Спроба не вдалася. У травні 1430-го Орлеанська Діва прийшла на допомогу обложеному бургундцями місту Комп’єнь. Це і стало її останньою бойовою операцією. Дівчину, яка врятувала Францію, видали свої ж. Міст у фортецю підняли – і Жанна з військом опинилася в пастці. Вона потрапила у полон до бургундців. Король Карл, який був зобов’язаний дівчині не тільки короною, а й життям, все ж не зробив нічого, щоб врятувати її. Невдовзі бургундці продали Жанну ворогам – англійцям. Її перевезли в Руан, де звинуватити в єресі, принизливо судили та спалили на багатті.

3 січня 1521 року Папа Римський Лев Х відлучив від церкви релігійного реформатора Мартіна Лютера. Причиною, звичайно, стали знамениті 95 тез проти індульгенцій. Але до відлучення Папа вдався не одразу. Спочатку папський посланник намагався переконати Лютера припинити свою публічну активність та більше не вести розмови про індульгенції. Також він пропонував лідеру Реформації написати Папі покірний лист та видати трактат на підтримку папства. Лютер, певна річ, відмовився. А потім ще й взяв участь у Лейпцизькому диспуті, де начебто намагався спочатку виявити покірність Риму, але в запалі дискусії знову став критикувати папство. Тож у червні 1520 року Папа зробив останнє попередження – видав буллу “Exsurge Domine!” (“Повстань, Господи!”) У булі містилася конкретна загроза – відлучити Лютера від церкви, якщо той не відкличе 41 зі своїх 95 тез. Лютер 10 грудня того ж року публічно спалив папську буллу разом із групою студентів Віттенберзького університету. Тож у Папи не залишилося інших інструментів впливу. 3 січня 1521 він видав буллу “Decet Romanum Pontificem” (“По праву римського понтифіка”), якою і відлучив Лютера, а також закликав провести суд над ним і його вченням.

3 січня 1888 року власник вашингтонської фабрики з виробництва паперових цигаркових мундштуків Марвін Стоун отримав патент на соломинку для коктейлів. На початку історії цього “девайсу” для вживання напоїв використовували справжні соломинки – від злакових, звідки й виникла назва. Далі були соломинки з паперу, які, звичайно, швидко розкисали. Тож пластикова соломинка стала “проривом”. Згодом, у 1937 році, запатентували її сучасний варіант – з гофрованою ділянкою, що дозволяє згинати соломинку.

3 січня 1919 року Українська Національна Рада (орган управління Західноукраїнської народної республіки) схвалила постанову про об’єднання ЗУНР та УНР. Сам Акт з’єднання (Акт злуки) підписали згодом та урочисто проголосили 22 січня 1919 року на Софіївській площі у Києві.

3 січня 1943 року в Івано-Франківській області народився дисидент Ярослав Лесів.

Його батька та брата засудили за участь в ОУН та УПА. Сам хлопець у 1960-х працював учителем у Кіровоградській області. Але вчителював лише два роки – опісля його ув’язнили на шість років за участь у нелегальній політичній організації “Український національний фронт”. Після звільнення повернутися до школи він, звісно, ​​не міг. Тож працював столяром на лісокомбінаті у Болехові (Івано-Франківщина). 1979-го його засудили вдруге – за членство в Українській Гельсінській групі. Він отримав два роки таборів. А вже в ув’язненні судили ще раз і ухвалили вирок – п’ять років таборів суворого режиму. Після звільнення Лесів став одним з ініціаторів відродження Української греко-католицької церкви. За організацію літургії на Тернопільщині в липні 1988-го його лише оштрафували. 1989-го дисидент прийняв сан священника УГКЦ. Їздив разом зі священниками до Москви, де вони брали участь у голодуванні з вимогою легалізувати УГКЦ. Після повернення Лесіва заарештували КДБісти. Але після протесту парафіян звільнили. Ярослав Лесів став свідком проголошення незалежності України, але загинув того ж 1991 року – 9 жовтня він потрапив у ДТП на Івано-Франківщині. Син священника Тарас мав переконливі сумніви щодо випадковості трагедії, адже батька переслідували. Проте справу закрили.

3 січня 1992 року Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України. Україна встановила дипломатичні відносини із США.

Церковне свято 3 січня

3 січня християни вшановують пам’ять пророка Малахії та мученика Гордія.

Пророк Малахія жив за 400 років до Різдва Христового. Він був останнім зі старозавітних пророків, тому його ще називають “печаткою пророків”. У канон Священних книг входить його пророча книга, в якій він викривав юдеїв, передбачаючи пришестя Ісуса Христа та Його Предтечі, а також останній суд.

Мученик Гордій народився наприкінці III століття у Кесарії Каппадокійській у християнській сім’ї. Був військовим і дослужився до сотника. Під час гонінь на християн на початку IV століття залишив світ і пішов у пустелю. У 320 році Гордій відкрито виступив перед префектом міста на захист християн. Його схопили та після страшних катувань відрубали голову.

Народні прикмети

Якщо на вулиці багато снігу, то наступне літо буде врожайним.

Якщо снігу мало – літо буде посушливим і спекотним.

Що не можна робити 3 січня

Не можна займатися рукоділлям.

Не можна прибирати.

Не можна лаятися та відмовляти в допомозі.