Сегодня 31 октября: какой праздник и день в истории

31 октября – Хэллоуин. В этот день 1517 года Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций. В 1922-м Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии. В 1941-м завершили сооружение самого большого памятника мира – четырем президентам США на горе Рашмор. В 1984-м убили премьер-министра Индии Индиру Ганди.

Праздники и памятные даты 31 октября

31 октября в мире отмечают Хэллоуин. Историю этого праздника некоторые исследователи ведут с дохристианских времен – от кельтского Самайна (праздника сбора урожая). Но в последнее время более распространена версия происхождения все же от католического праздника — Дня Всех Святых. Изначально его отмечали не в ноябре, а в мае. В VIII веке 1 ноября Папа Римский Григорий III освятил в Риме часовню в базилике св. Петра в честь Всех Святых. На эту дату он и перенес празднование в Риме Дня Всех Святых. А в IX веке папа Григорий IV постановил, что 1 ноября будет Днем Всех Святых во всей церкви. В канун Дня Всех Святых проводили предпраздник, который назывался “All Hallows Even” (“Вечер Всех Святых”) – сокращенно “Hallowe’en”. Главным символом праздника является «фонарь Джека» — тыква, на которой вырезают лицо, а внутрь вставляют свечу. Также в традиции — переодевание в страшные костюмы и поход в таком виде по соседям за сладостями.

В мире сегодня также: Всемирный день городов, Международный день экономии, Международный день Черного моря, День волшебства и День Реформации.

31 октября в истории

31 октября 1517 года католический священник Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций.

Свой текст он прибил к дверям собора в Виттенберге. Это стало точкой отсчета в церковной Реформации. В своих тезисах Лютер жестко раскритиковал буллу папы Римского Льва Х об отпущении грехов и продаже индульгенций с целью «Содействовать построению храма св. Петра и спасения душ христианского мира». Лютер критиковал саму идею возможности «списать грехи» за деньги. Слухи о тезисах распространились молниеносно, и Лютера вызвали в 1519 году на суд и Лейпцигский диспут. В ходе диспута «мятежный священник» выразил сомнение в справедливости и непогрешимости католического папства. За это Лев Х наложил на Лютера анафему. Лютер публично сжег буллу об анафеме и написал обращение «К христианскому дворянству немецкой нации». В нем реформатор заявил, что борьба с папским засильем является делом всей немецкой нации. Основанное Лютером протестное течение в католицизме быстро оформилось в отдельную церковь, названную его именем, – Лютеранскую.

31 октября 1922 года Бенито Муссолини стал премьер-министром Италии.

Король Виктор-Эммануил пошел на это назначение под давлением «чернорубашечников», которые провели «Марш на Рим». До этого момента Итальянский союз борьбы, возглавляемый Муссолини, не достигал значительных политических успехов. В 1919 году малочисленная на тот момент партия проиграла первые свои выборы. В 1921-м смогла таки провести в парламент 38 депутатов, включая самого Муссолини. Но до большинства было далеко. Однако фашисты в Италии пошли по такому же пути, как и нацисты в Германии – начали формировать боевые отряды. У Гитлера это были штурмовые отряды, у Муссолини – «чернорубашечники». В обоих случаях по большей части в отряды вступали бывшие военные, не нашедшие себя в мирной жизни после завершения Первой мировой. В начале действующее итальянское правительство не почувствовало опасности для себя со стороны боевиков Муссолини, их даже негласно поддерживали в борьбе против местных социалистов. Когда же эта сила стала действительно масштабной и пожелала власти, оказалось, что противопоставить «чернорубашечникам» особенно нечего.

После избрания в парламент Муссолини сначала пытался получить власть политическими методами – в течение 1921 года он работал над созданием коалиции с другими политическими партиями. Но тщетно. Уже будучи в парламенте, будущий дуче трансформировал Итальянский союз борьбы в Национальную фашистскую партию. Постепенно настроения поклонников Муссолини радикализировались, а противостояние с премьер-министром Италии Луиджи Факта нарастало. Митинги, на которых Муссолини демонстрировал свое выдающееся красноречие, собирали все больше людей. Стало ясно, что новая партия уже имеет большую поддержку в стране, чем у нее есть мест в парламенте. Тогда фашисты решили перейти к борьбе за власть на улицах. На 60-тысячном митинге в Неаполе 24 октября 1922 года Муссолини заявил: «Пора фашистам заняться управлением Италией. Она либо будет передана нам добровольно, либо мы пойдем маршем на Рим и сами захватим его в свои руки». При этом сам лидер фашистов участия в марше не принял. Его организовали четыре так называемых квадрумвира – четыре лидера марша: Эмилио Де Боно, Итало Бальбо, Чезаре Мария Де Векки и Микеле Биянки.

После нескольких дней сборов 27 октября «Марш на Рим» начался. Его численность оценивают в не более чем 30 тысяч человек. По дороге в столицу они вооружались, захватывая винтовки на военных складах (часто военные сами передавали оружие «чернорубашечникам», поддерживая движение). Масштаб проблемы премьер-министр Факта осознал, только когда марш стал приближаться к городу. Он встретился с королем и начал готовить приказ о введении чрезвычайного положения и вводе войск в Рим. Но ночью король Виктор-Эммануил провел переговоры с депутатами-фашистами и военным руководством. Хотя генералы уверяли, что армия верна короне, в том, как поведут себя военные, были большие сомнения. Так что король принял решение договориться. Он отклонил введение чрезвычайного положения и предложил бывшему премьеру Антонио Саландари сформировать новое правительство, включив в него Муссолини и других фашистских деятелей. Однако Муссолини уже желал только полной власти – он отклонил предложение и заявил, что требует пост премьер-министра. Под давлением толпы, которая уже критически приблизилась к Риму, король 29 октября согласился назначить премьером Муссолини. Тот приехал в Рим из Милана ночью 30 октября. Одновременно отряды фашистов вошли в столицу. В таких условиях Муссолини встретился с королем, представил состав своего правительства и уже на следующий день, 31 октября, официально вступил в должность.

31 октября 1941 года завершили завершено создание монумента четырем президентам США на горе Рашмор.

18-метровые головы Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна высекали (с перерывами) с 1927 по 1941 год. Если следовать начальной идее скильптора, то следует считать, что работы в 1941 году не завершили, а просто остановили. Ведь планировалось создать фигуры по пояс. Этому помешали по меньшей мере две фундаментальные причины – смерть скульптора Джона Гутзона Борглума и Вторая мировая война, набиравшая обороты.

Идею превратить гору в монумент предложил еще в 1922 году историк штата Южная Дакота Доан Робинсон. В его представлении из скал должны были высечь фигуры завоевателей Дикого Запада. Но Борглум, к которому в результате обратились для практической реализации замысла, решил, что изображать на скалах ковбоев не интересно, и предложил заменить их выдающимися президентами США. Конгресс одобрил такой проект. Работы начались в 1927-м и были действительно титаническими. В них задействовали 400 шахтеров, скалолазов и скульпторов. Скалы взрывали, а уже потом «дорабатывали» отбойными молотками и кувалдами. В общей сложности со строительной площадки вывезли 410 тысяч тонн горной породы. Первым свою нынешнюю форму принял Джордж Вашингтон – его лицо вырезали в 1934 году. Два года спустя был готов «скальный» Томас Джефферсон. Трудности скульпторам своей бородой создал Авраам Линкольн, однако с ним справились до 1937 года. Лицо Теодора Рузвельта в основных чертах оформилось в 1939-м.

В планах был еще целый ряд работ. Выполнить их Борглум не успел – он умер в марте 1941-го, поэтому завершением проекта руководил сын сульптора. От продолжения фигур до пояса отказались. По замыслу Борглума, за головой Линкольна в скале должен был располагаться исторический архив – для хранения оригиналов государственных документов США. Эту идею частично реализовали только в 1998 году. Тогда в пещере за скалой-Линкольном создали титановое хранилище, где находится ящик с 16 эмалированными дощечками. На них выгравирована Декларация независимости, Конституция США, биография четырех президентов и скульптора, а также история Соединенных Штатов. Прикрывает хранилище гранитная плита весом 544,3 кг.

31 октября 1984 года премьер-министр Индии Индира Ганди погибла от рук своих телохранителей. Это произошло в Нью-Йорке. Убийство совершили братья Беант и Сатвант Сингхи. Как выяснилось, у них были тесные связи с группой сикхских экстремистов. Те же поклялись отомстить Ганди за осквернение «Золотого храма» во время операции «Голубая звезда», которую провело правительство Ганди против сепаратистов. Беант Сингх трижды выстрелил в премьера из пистолета, а Сатвант – прошил ее тело автоматной очередью.

31 октября 1999 года в Украине состоялся первый тур выборов президента, по резульатами которого действующий президент Леонид Кучма смог вывести во второй тур с собой наиболее выгодного из возможных кандидатов – коммуниста Петра Симоненко. Кучма в первом туре получил 36,49%, Симоненко – 28,03%. Реальную конкуренцию Кучме мог создать Евгений Марчук, которого в начале выдвинули единым кандидатом от так называемой «Каневской четверки» (в ней был сам Марчук, два спикера Верховной Рады разных времен Александр Мороз и Александр Ткаченко и мэр Черкасс Владимир Олейник). Но уже после выдвижения Марчука Мороз публично отказался от договоренностей и решил идти в президенты самостоятельно. Ткаченко снял свою кандидатуру в пользу Симоненко, Олейник – в пользу Марчука. В результате ни один из «Каневской четверки» во второй тур не вышел, и украинцам традиционно пришлось выбирать «из двух зол».

31 октября 2022 года армия РФ ударила пятью ракетами С-300 по объектам инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе. В результате без электроэнергии оказались 50 тысяч абонентов в Харькове и около 90 тысяч – в области. В городе начались перебои со светом, остановилось метро и электротранспорт. Также возникли проблемы с водоснабжением. К вечеру ситуацию удалось стабилизировать.

Церковный праздник 31 октября

31 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркиса, Апеллия и Аристовула. О них известно следующее. Святой апостол Андрей Первозванный рукоположил Стахия в сан епископа Византийского, которым тот был в течение 16 лет, обращая язычников в христианскую веру. Святой Амплий был епископом в городе Диосполе; святой Урван – в Македонии. За проповедь Евангелия их замучили до смерти иудеи и язычники. Святой Наркисс был святителем в Афинах. Святой Апеллий святительствовал в Ираклии. Святого апостола Аристовула апостол Павел поставил на епископа, он многих обратил к Христу, за что подвергся гонениям со стороны язычников.

Народные приметы

Если птицы сидят нахохлившись – будет затяжная непогода.

Если утром идет снег, то зима будет теплой и придет нескоро.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя лениться.

Нельзя давать деньги взаймы.

Нельзя отказывать людям в помощи.