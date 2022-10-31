Электротранспорт в Харькове не работает: на маршруты вышли автобусы

В мэрии подтвердили, что перебои с электричеством после утреннего российского обстрела в Харькове сказались не только на работе метро, но и наземного электротранспорта.

Электротранспорт в Харькове не работает. «Запустили автобусы», — сообщил советник Харьковского городского головы по связям с общественностью и прессой Вячеслав Хитрин.

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Прежде пресс-служба КП «Харьковский метрополитен» проинформировала о временной остановке поездов метро. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом оказался не только Харьков, но и Чугуевский район, ракеты из ЗРК С-300 ударили по объектам критической инфраструктуры. Именно это вызвало перебои со светом в регионе.

Напомним, ракетный обстрел Харьковщины произошел около 8 утра 31 октября — во время масштабной воздушной тревоги, объявленной по всей Украине. Тревога продолжается и сейчас.