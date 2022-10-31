Електротранспорт у Харкові не працює: на маршрути вийшли автобуси

У мерії підтвердили, що перебої з електрикою після ранкового російського обстрілу в Харкові далися взнаки не лише роботі метро, ​​а й наземного електротранспорту.

Електротранспорт у Харкові не працює. “Запустили автобуси”, – повідомив радник Харківського міського голови зі зв’язків із громадськістю та пресою В’ячеслав Хитрін.

Раніше пресслужба КП “Харківський метрополітен” поінформувала про тимчасову зупинку поїздів метро. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом опинився не лише Харків, а й Чугуївський район, ракети із ЗРК С-300 вдарили по об’єктах критичної інфраструктури. Саме це викликало перебої зі світлом у регіоні.

Нагадаємо, ракетний обстріл Харківщини стався близько 8-ї ранку 31 жовтня – під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної по всій Україні. Тривога триває й зараз.