Електротранспорт у Харкові не працює: на маршрути вийшли автобуси
У мерії підтвердили, що перебої з електрикою після ранкового російського обстрілу в Харкові далися взнаки не лише роботі метро, а й наземного електротранспорту.
Електротранспорт у Харкові не працює. “Запустили автобуси”, – повідомив радник Харківського міського голови зі зв’язків із громадськістю та пресою В’ячеслав Хитрін.
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Раніше пресслужба КП “Харківський метрополітен” поінформувала про тимчасову зупинку поїздів метро. Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що під ударом опинився не лише Харків, а й Чугуївський район, ракети із ЗРК С-300 вдарили по об’єктах критичної інфраструктури. Саме це викликало перебої зі світлом у регіоні.
Нагадаємо, ракетний обстріл Харківщини стався близько 8-ї ранку 31 жовтня – під час масштабної повітряної тривоги, оголошеної по всій Україні. Тривога триває й зараз.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 08:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У мерії підтвердили, що перебої з електрикою після ранкового російського обстрілу в Харкові далися взнаки не лише роботі метро, а й наземного електротранспорту".