Сегодня 19 января: какой праздник и день в истории

19 января – Богоявление и Крещение. В этот день Индира Ганди стала премьером Индии, а в Киеве началось вооруженное восстание против режима Януковича (Вогнехреща).

Праздники и памятные даты 19 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 19 января нет. Также не отмечают масштабные мировые события.

19 января в истории

19 января 1903 года объявлено проведение первой велогонки «Тур де Франс», которая со временем стала главным велосоревнованием мира.

19 января 1938 года «General Motors» в США первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

19 января 1966 года Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии. Ганди была дочерью первого премьера Индии и одного из руководителей индийского национально-освободительного движения Джавахарлала Неру. Во времена правления своего отца Индира Ганди была его секретарем, отвечала за прием иностранных делегаций и сопровождала Неру в его поездках. После смерти отца Ганди стала министром информации и радиовещания в правительстве Шастри. А уже после смерти Шастри именно ее избрали лидером парламентской фракции правящей партии ИНК. В результате она в первый раз возглавила правительство Индии.

Ганди способствовала национальной ядерной программе, благодаря чему Индия сейчас входит в небольшой «клуб» ядерных стран. Первое премьерство Ганди продолжалось до 1977 года. Причем могло закончиться и раньше – чтобы удержаться на должности, она вводила чрезвычайное положение и вносила изменения в конституцию. В 1977 году партия Ганди проиграла выборы. Однако она вернулась к рулю вскоре — в январе 1980 года, после того, как сформированное ее оппонентами правительство потерпело крушение.

Неизвестно, сколько бы Ганди продержалась во главе Индии, если бы не убийство. Она погибла в Нью-Йорке от рук своих телохранителей – Беанта Сингха и Сатванта Сингха. Как выяснилось, у них были тесные связи с группой сикхских экстремистов. Те же поклялись отомстить Ганди за осквернение «Золотого храма» в ходе операции «Голубая звезда», которую провело правительство Ганди против сепаратистов. Беант Сингх трижды выстрелил в премьера из пистолета, а Сатвант – прошил ее тело автоматной очередью. После смерти Индиры Ганди следующим премьер-министром стал ее сын Раджив Ганди.

19 января 2014 года на улице Грушевского в Киеве началось вооруженное восстание против режима Януковича. Со временем эти события получили название «Вогнехреща». К активным действиям участников Революции Достоинства побудило принятие «Диктаторских законов» 16 января. Люди шли к зданию Верховной Рады, чтобы выразить свой протест действиями нардепов, но дорогу им перекрыли «беркутовцы». Между сторонами началось противостояние. Раненые и госпитализированные были с обеих сторон – и среди протестующих, и среди правоохранителей. У стадиона «Динамо», где «окопались» «беркутовцы», всю ночь работали гранатометы, обстреливая протестующих снарядами со слезоточивым газом и свето-шумовыми гранатами. Также людей посреди мороза поливали водой из водометов, которая превратила улицу Грушевского в каток.

19 января 2017 года в Украине официально появилось Общественное вещание – зарегистрирована Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Церковный праздник 19 января

19 января – Богоявление и Крещение. Богоявлением праздник называют, потому что при Крещении Христа явилась Пресвятая Троица. Бог-отец говорил с небес о сыне, сын крестился от святого Иоанна Предтечи, а Святой Дух сошел на Иисуса Христа в виде голубя. Праздновать Богоявление начали еще в апостольские времена.

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Народные приметы

Солнечный и теплый день предсказывает хорошую погоду в ближайшие несколько недель.

Холодная и ясная погода – к засухе летом.

Снег и пасмурное небо – к хорошему урожаю.

Что нельзя делать 19 января

Нельзя надевать старые и грязные вещи.

Нельзя заниматься рукоделием.

Нельзя физически работать.

Нельзя стричь волосы и ногти.