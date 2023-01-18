36 мест определили на Харьковщине для безопасного купания на Крещение (сюжет)

В Харьковской области определили 36 официальных мест для крещенских купаний, из них 11 — в Харькове. Они находятся возле мест освящения воды, и там будут дежурить спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники.

Об этом рассказал журналистам начальник отдела управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Губарь.

«Просьба к людям, которые будут погружаться в прорубь. Безусловно, придерживаться, во-первых, комендантского часа. Во-вторых, соблюдать правила безопасности на льду. Есть места захода в воду, не надо нырять, заходить на лед с других сторон. Спасатели будут дежурить в течение всего времени проведения этого праздника. Скажем так, они оснащены всеми необходимыми спасательными средствами. Но, обращаясь к людям, хочу сказать, что ваша жизнь в ваших руках», — подчеркнул Губарь.

При этом адреса мест для крещенских купаний спасатели не разглашают из соображений безопасности. О них можно спросить в ближайшем храме, уточнили в пресслужбе облуправления ГСЧС.

Жителей территорий Харьковской области, которые были оккупированы и там еще не завершено разминирование, чрезвычайники призывают воздержаться от крещенских купаний на местных водоемах.

«Главы территориальных громад вместе с ГСЧС, Нацполицией как раз и определяли только в тех местах, которые безопасны для проведения этих мероприятий. Много территорий еще остается заминированными. Поэтому не советую никому на тех территориях, которые были после оккупации, идти на водоемы и проводить обряд в одиночку на тех территориях, где еще не прошло разминирование. Я предлагаю или ехать к местам, которые официально определены, или я предлагаю набрать в колодец водички. Потому что в этот день Иисус Христос освятил всю воду. Она вся священная. Провести этот обряд у себя дома. Потом сесть на теплой кухне и выпить теплого горячего чая», — советует Губарь.