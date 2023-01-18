36 місць визначили на Харківщині для безпечного купання на Водохреще (сюжет)

У Харківській області визначили 36 офіційних місць для водохресних купань, з них 11 – у Харкові. Вони знаходяться біля місць освячення води, і там чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники.

Про це розповів журналістам начальник відділу управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Губарь.

“Прохання до людей, які будуть занурюватися в ополонку. Безумовно, дотримуватись, по-перше, комендантської години. По-друге, дотримуватись правил безпеки на льоду. Є місця заходу у воду, не треба пірнати, заходити на лід з інших боків. Рятувальники будуть чергувати протягом всього часу проведення цього свята. Скажемо так, вони оснащені всіма необхідними рятувальними засобами. Але, звертаючись до людей, хочу сказати, що ваше життя у ваших руках”, – наголосив Губарь.

При цьому адреси місць для водохресних купань рятувальники не розголошують із міркувань безпеки. Про них можна запитати у найближчому храмі, уточнили у пресслужбі облуправління ДСНС.

Жителів територій Харківської області, які були окуповані та там ще не завершено розмінування, надзвичайники закликають утриматися від занурень на місцевих водоймах.

“Голови територіальних громад разом із ДСНС, Нацполіцією якраз і визначали лише в тих місцях, які безпечні для проведення цих заходів. Багато територій ще залишається замінованими. Тому не раджу нікому на тих територіях, які були після окупації, йти на водоймища і проводити обряд наодинці на тих територіях, де ще не пройшло розмінування. Я пропоную або їхати до місць, які офіційно визначені, або я пропоную набрати у криничку водички. Тому що в цей день Ісус Христос освятив всю воду. Вона вся священна. Провести цей обряд у себе вдома. Потім сісти на теплій кухні та випити теплого гарячого чаю”, – радить Губарь.