36 місць визначили на Харківщині для безпечного купання на Водохреще (сюжет)
У Харківській області визначили 36 офіційних місць для водохресних купань, з них 11 – у Харкові. Вони знаходяться біля місць освячення води, і там чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники.
Про це розповів журналістам начальник відділу управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Губарь.
“Прохання до людей, які будуть занурюватися в ополонку. Безумовно, дотримуватись, по-перше, комендантської години. По-друге, дотримуватись правил безпеки на льоду. Є місця заходу у воду, не треба пірнати, заходити на лід з інших боків. Рятувальники будуть чергувати протягом всього часу проведення цього свята. Скажемо так, вони оснащені всіма необхідними рятувальними засобами. Але, звертаючись до людей, хочу сказати, що ваше життя у ваших руках”, – наголосив Губарь.
При цьому адреси місць для водохресних купань рятувальники не розголошують із міркувань безпеки. Про них можна запитати у найближчому храмі, уточнили у пресслужбі облуправління ДСНС.
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Жителів територій Харківської області, які були окуповані та там ще не завершено розмінування, надзвичайники закликають утриматися від занурень на місцевих водоймах.
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“Голови територіальних громад разом із ДСНС, Нацполіцією якраз і визначали лише в тих місцях, які безпечні для проведення цих заходів. Багато територій ще залишається замінованими. Тому не раджу нікому на тих територіях, які були після окупації, йти на водоймища і проводити обряд наодинці на тих територіях, де ще не пройшло розмінування. Я пропоную або їхати до місць, які офіційно визначені, або я пропоную набрати у криничку водички. Тому що в цей день Ісус Христос освятив всю воду. Вона вся священна. Провести цей обряд у себе вдома. Потім сісти на теплій кухні та випити теплого гарячого чаю”, – радить Губарь.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2023 в 19:40;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області визначили 36 офіційних місць для водохресних купань, з них 11 – у Харкові. Вони знаходяться біля місць освячення води, і там чергуватимуть рятувальники, водолази ДСНС та медичні працівники.".