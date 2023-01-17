Смертельно небезпечно! У частині Харківщини заборонили хрещенські купання
Відвідувати пляжі на деокупованих територіях Харківщини небезпечно – у прибережній смузі та воді можуть бути вибухонебезпечні предмети.
Про заборону відвідування пляжів громади на Водохрещу попередили в Балаклійській міськраді.
“Щороку мешканці нашої громади 19 січня, занурюючись у крижану ополонку на місцевих пляжах Балаклійщини, відзначають свято Водохреща. У зв’язку з тим, що на сьогоднішній день на території нашої громади знаходиться велика кількість вибухонебезпечних предметів, відвідування прибережних смуг річок та водоймів на території Балаклійської громади категорично заборонено, перебувати на пляжах небезпечно“, – повідомила пресслужба Балаклійської мерії.
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Усіх жителів громади наполегливо закликають утриматися від святкування Водохреща у місцевих водоймах. Зазначимо, що подібна небезпека загрожує і мешканцям інших деокупованих територій на берегах Сіверського Дінця, Оскола, Печенізького та Трав’янського водосховищ та менших водойм.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 10:33;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відвідувати пляжі на деокупованих територіях Харківщини небезпечно – у прибережній смузі та воді можуть бути вибухонебезпечні предмети".