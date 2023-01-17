Смертельно опасно! В части Харьковщины запретили крещенские купания

Посещать пляжи на деоккупированных территориях Харьковщины опасно — в прибрежной полосе и воде могут быть взрывоопасные предметы.

О запрете посещения пляжей громады на Крещение предупредили в Балаклейском горсовете.

«Каждый год жители нашей громады 19 января, погружаясь в ледяную прорубь на местных пляжах Балаклейщины, отмечают праздник Крещения. В связи с тем, что на сегодняшний день на территории нашей громады находится большое количество взрывоопасных предметов, посещение прибрежных полос рек и водоемов на территории Балаклейской громады категорически запрещено, находиться на пляжах опасно», — сообщила пресс-служба Балаклейской мэрии.

Читайте также: Крещение в Харьковской области прошло без нарушений публичного порядка

Всех жителей громады настойчиво призывают воздержаться от празднования Крещения в местных водоемах. Отметим, что подобная опасность грозит и жителям других деоккупированных территорий на берегах Северского Донца, Оскола, Печенежского и Травянского водохранилищ и меньших водоемов.