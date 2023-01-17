Смертельно опасно! В части Харьковщины запретили крещенские купания
Посещать пляжи на деоккупированных территориях Харьковщины опасно — в прибрежной полосе и воде могут быть взрывоопасные предметы.
О запрете посещения пляжей громады на Крещение предупредили в Балаклейском горсовете.
«Каждый год жители нашей громады 19 января, погружаясь в ледяную прорубь на местных пляжах Балаклейщины, отмечают праздник Крещения. В связи с тем, что на сегодняшний день на территории нашей громады находится большое количество взрывоопасных предметов, посещение прибрежных полос рек и водоемов на территории Балаклейской громады категорически запрещено, находиться на пляжах опасно», — сообщила пресс-служба Балаклейской мэрии.
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Всех жителей громады настойчиво призывают воздержаться от празднования Крещения в местных водоемах. Отметим, что подобная опасность грозит и жителям других деоккупированных территорий на берегах Северского Донца, Оскола, Печенежского и Травянского водохранилищ и меньших водоемов.
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- • Дата публикации материала: 17 января 2023 в 10:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Посещать пляжи на деоккупированных территориях Харьковщины опасно — в прибрежной полосе и воде могут быть взрывоопасные предметы".