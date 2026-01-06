Крещение-2026: как ныряли в Харькове, отношение священника к купаниям 📹
Уже третий год Крещение Православная церковь Украины отмечает по новоюлианскому календарю – 6 января. Постепенно на эту дату перенеслись и купания в ледяной воде на морозе. Одним из мест сбора крещенских ныряльщиков стал Саржин яр. Люди погружались при температуре, близкой к нулю. Этого обычая не было в украинской традиции, прокомментировал МГ «Объектив» настоятель храма святого Иоанна Богослова Виктор Маринчак. И ни о каком очищении от грехов таким образом тоже речи не идет. При этом отец Виктор отметил, что вся вода сегодня приобретает признаки святости. В частности, набранная 6 января, не будет портиться целый год.
Харьковчане традиционно погружались в источник в Саржином яру.
Настоятель храма святого Иоанна Богослова Харькова Виктор Маринчак озвучил свое отношение к купаниям на Крещение. Говорит: это не считается очищением от грехов.
«Это дискуссионный вопрос. Но нам известно, что какие-то обычаи прыгания в воду были на юге, где она не такая холодная, как у нас. Скажем, на берегах Средиземного моря можно купаться круглый год, потому что вода там 12-15 градусов. А то, что происходит здесь, когда рубят лед и в 20-градусный мороз лезут в воду – это не отвечает нашим природным условиям. И это может быть опасно, если ты не соблюдаешь какие-либо рекомендации. Это какой-то обычай, который, кстати, я не наблюдал ни в детстве, ни в нашей традиции», — сказал Маринчак.
