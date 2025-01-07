Live
  • Вт 07.01.2025
  • Харьков  +4°С
  • USD 42.2
  • EUR 43.91

Как на Харьковщине отметили Крещение и были ли нарушения – данные полиции

Общество 11:53   07.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Как на Харьковщине отметили Крещение и были ли нарушения – данные полиции

О том, как на Харьковщине прошло празднование Крещения, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«06 января в 26 православных храмах города и области прошли религиозные обряды по случаю Богоявления. Грубые нарушения публичного порядка не зафиксированы», – написали копы.

Полиция в Харькове

Также, по данным правоохранителей, в регионе обустроили семь открытых водоемов и источников для купания. Их также охраняли полицейские – обошлось без нарушений.

Тем временем в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщали, что на местах для купания развернули спасательные посты со средствами спасения людей на воде.

Читайте также: Пожары в многоэтажках бушевали в Харькове и области, есть пострадавший – ГСЧС

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
«Обращаюсь к харьковчанам, которые живут в городе»: о чем предупредил Терехов
07.01.2025, 09:39
Если такая задача была – РФ ее достигла: «успех» врага на севере Харьковщины
Если такая задача была – РФ ее достигла: «успех» врага на севере Харьковщины
07.01.2025, 11:15
Новости Харькова — главное за 07.01: пожары в многоэтажках, обстрелы области
Новости Харькова — главное за 07.01: пожары в многоэтажках, обстрелы области
07.01.2025, 12:52
Как международные партнеры относятся к восстановлению жилья в Харькове (видео)
Как международные партнеры относятся к восстановлению жилья в Харькове (видео)
07.01.2025, 12:14
Отменяйте «зраду» — депутат о перекрашивании поездов в метро Харькова
Отменяйте «зраду» — депутат о перекрашивании поездов в метро Харькова
06.01.2025, 21:55
Нет даже информации о серьезных боях – что говорят в ВСУ о «захвате» Лозовой
Нет даже информации о серьезных боях – что говорят в ВСУ о «захвате» Лозовой
07.01.2025, 13:18

Новости по теме:

13:02
Где будут проходить новогодние мероприятия в Харькове, сообщил Терехов
10:20
Станция метро «Университет» полностью готова встречать зимние праздники (фото)

Вы читали новость: «Как на Харьковщине отметили Крещение и были ли нарушения – данные полиции»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 11:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как на Харьковщине прошло празднование Крещения, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".