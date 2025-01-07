Как на Харьковщине отметили Крещение и были ли нарушения – данные полиции

О том, как на Харьковщине прошло празднование Крещения, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«06 января в 26 православных храмах города и области прошли религиозные обряды по случаю Богоявления. Грубые нарушения публичного порядка не зафиксированы», – написали копы.

Также, по данным правоохранителей, в регионе обустроили семь открытых водоемов и источников для купания. Их также охраняли полицейские – обошлось без нарушений.

Тем временем в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщали, что на местах для купания развернули спасательные посты со средствами спасения людей на воде.