Как на Харьковщине отметили Крещение и были ли нарушения – данные полиции
О том, как на Харьковщине прошло празднование Крещения, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
«06 января в 26 православных храмах города и области прошли религиозные обряды по случаю Богоявления. Грубые нарушения публичного порядка не зафиксированы», – написали копы.
Также, по данным правоохранителей, в регионе обустроили семь открытых водоемов и источников для купания. Их также охраняли полицейские – обошлось без нарушений.
Тем временем в облуправлении ГСЧС в Харьковской области сообщали, что на местах для купания развернули спасательные посты со средствами спасения людей на воде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зимние праздники, крещение, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 11:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как на Харьковщине прошло празднование Крещения, рассказали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".