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Як на Харківщині відзначили Водохреща та чи були порушення – дані поліції

Суспільство 11:53   07.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Як на Харківщині відзначили Водохреща та чи були порушення – дані поліції

Про те, як на Харківщині відбулося святкування Водохреща, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

“06 січня у 26 православних храмах міста та області пройшли релігійні обряди з нагоди відзначення Богоявлення Господнього. Грубих порушень публічного порядку не зафіксовано”, – написали копи.

Поліція у Харкові

Також, за даними правоохоронців, у регіоні облаштували сім відкритих водойм та джерел для купання. Їх охороняли поліціянти – обійшлося без порушень.

Тим часом в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомляли, що на місцях для купання розгорнули рятувальні пости із засобами порятунку людей на воді.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 11:53;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як на Харківщині відбулося святкування Водохреща, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".