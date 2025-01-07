Як на Харківщині відзначили Водохреща та чи були порушення – дані поліції
Про те, як на Харківщині відбулося святкування Водохреща, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
“06 січня у 26 православних храмах міста та області пройшли релігійні обряди з нагоди відзначення Богоявлення Господнього. Грубих порушень публічного порядку не зафіксовано”, – написали копи.
Також, за даними правоохоронців, у регіоні облаштували сім відкритих водойм та джерел для купання. Їх охороняли поліціянти – обійшлося без порушень.
Тим часом в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомляли, що на місцях для купання розгорнули рятувальні пости із засобами порятунку людей на воді.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зимние праздники, крещение, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 11:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, як на Харківщині відбулося святкування Водохреща, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.".