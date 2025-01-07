Як на Харківщині відзначили Водохреща та чи були порушення – дані поліції

Про те, як на Харківщині відбулося святкування Водохреща, розповіли в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

“06 січня у 26 православних храмах міста та області пройшли релігійні обряди з нагоди відзначення Богоявлення Господнього. Грубих порушень публічного порядку не зафіксовано”, – написали копи.

Також, за даними правоохоронців, у регіоні облаштували сім відкритих водойм та джерел для купання. Їх охороняли поліціянти – обійшлося без порушень.

Тим часом в облуправлінні ДСНС у Харківській області повідомляли, що на місцях для купання розгорнули рятувальні пости із засобами порятунку людей на воді.