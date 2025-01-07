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Пожежі у багатоповерхівках вирували у Харкові й області, є постраждалий – ДСНС

Події 08:20   07.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежі у багатоповерхівках вирували у Харкові й області, є постраждалий – ДСНС

Про те, що за добу на Харківщині виникли одразу дві побутові пожежі у багатоповерхівках, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Спочатку об 11:33 спалахнула дев’ятиповерхівка в Новобаварському районі.

По прибуттю рятувальники встановили, що на балконі квартири на третьому поверсі горять домашні речі на площі 2 м кв. Вогнеборці врятували 65-річного чоловіка. Причина загоряння встановлюється“, – пишуть у ДСНС.

А ближче до ночі рятувальники виїжджали гасити загоряння у Васищевому.

“Там у пʼятиповерховому житловому будинку у квартирі на 2-му поверсі горіли домашні речі на площі 2 м кв. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували 37-річну жінку. Вогонь ліквідували о 22:01. Постраждав 38-річний чоловік. Причина загоряння встановлюється”, – зазначили пожежники.

Також близько 17:50 спеціалісти виїжджали на обстеження місця “прильоту” у Золочеві.

“Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди та автомобілі. Пожежі не було. Внаслідок удару постраждала 62-річна жінка”, – додали у ДСНС.

Читайте також: На Золочівщині біля місць «прильотів» працювали газовики – Коваленко про ситуацію

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2025 в 08:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що за добу на Харківщині виникло одразу дві побутові пожежі у багатоповерхівках, повідомили в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".