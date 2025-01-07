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Пожары в многоэтажках бушевали в Харькове и области, есть пострадавший – ГСЧС

Происшествия 08:20   07.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Пожары в многоэтажках бушевали в Харькове и области, есть пострадавший – ГСЧС

О том, что за сутки на Харьковщине возникло сразу два бытовых пожара в многоэтажках, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Вначале в 11:33 загорелась девятиэтажка в Новобаварском районе.

«По прибытии спасатели установили, что на балконе квартиры на третьем этаже горят домашние принадлежности на площади 2 м кв. Пожарные спасли 65-летнего мужчину. Причина возгорания устанавливается», – пишут в ГСЧС.

А ближе к ночи спасатели выезжали тушить возгорание в Васищево.

«Там в пятиэтажном жилом доме в квартире на 2 этаже горели домашние вещи на площади 2 м. кв. Во время тушения пожара спасатели спасли 37-летнюю женщину. Огонь был ликвидирован в 22:01. Пострадал 38-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается», – отметили пожарные.

Также около 17:50 специалисты выезжали на обследование места «прилета» в Золочеве.

«В результате обстрела повреждены частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. Пожара не было. В результате удара пострадала 62-летняя женщина», – добавили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2025 в 08:20;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что за сутки на Харьковщине возникло сразу два бытовых пожара в многоэтажках, сообщили в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.".