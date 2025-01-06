На Золочівщині біля «прильотів» працювали газовики – Коваленко про ситуацію
Від початку року, за шість днів, по території Золочівської громади на Харківщині вдарили 14 КАБів. Обстріли фіксують майже щодня, розповів в етері «Суспільне. Студія» начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
«Особливо прикордоння. У прикордонних старостинських округах постійно удари йдуть FPV-дронами. За два дні згоріли два будинки, енерго та газмережі, обладнання мобільного зв’язку. Активізувались обстріли артилерії. Однак КАБи – це головна зброя, яка дуже небезпечна», – заявив Коваленко.
Зокрема, сьогодні, 6 січня, вранці ворог обстріляв із РСЗВ село Орішанка, потім туди ж «прилетіли» КАБи.
«На сьогодні у нас близько шести будинків, які зазнали пошкоджень. Газові мережі перебиті, енергомережі. Фахівці виїхали, працюють. До речі, поряд біля ударів працювала бригада газовиків, які локалізовували газмережі, які були в п’ятницю пошкоджені. Ніхто не постраждав», – розповів Коваленко.
Він також зазначив, що деякі люди виїжджають з громади. Однак, коли стає «тихіше» більшість – повертаються. За даними Коваленка, до 24 лютого 2022-го у громаді мешкали 28 тисяч людей, наразі – 21 тисяча.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Золочевщина, КАБ, коваленко, обстріл, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 15:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку року, за шість днів, по території Золочівської громади на Харківщині вдарили 14 КАБів. Обстріли фіксують майже щодня.".