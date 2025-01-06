Live
  • Пн 06.01.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 42.09
  • EUR 43.33

На Золочівщині біля «прильотів» працювали газовики – Коваленко про ситуацію

Суспільство 15:36   06.01.2025
Вікторія Яковенко
На Золочівщині біля «прильотів» працювали газовики – Коваленко про ситуацію скриншот

Від початку року, за шість днів, по території Золочівської громади на Харківщині вдарили 14 КАБів. Обстріли фіксують майже щодня, розповів в етері «Суспільне. Студія» начальник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

«Особливо прикордоння. У прикордонних старостинських округах постійно удари йдуть FPV-дронами. За два дні згоріли два будинки, енерго та газмережі, обладнання мобільного зв’язку. Активізувались обстріли артилерії. Однак КАБи – це головна зброя, яка дуже небезпечна», – заявив Коваленко.

Зокрема, сьогодні, 6 січня, вранці ворог обстріляв із РСЗВ село Орішанка, потім туди ж «прилетіли» КАБи.

«На сьогодні у нас близько шести будинків, які зазнали пошкоджень. Газові мережі перебиті, енергомережі. Фахівці виїхали, працюють. До речі, поряд біля ударів працювала бригада газовиків, які локалізовували газмережі, які були в п’ятницю пошкоджені. Ніхто не постраждав», – розповів Коваленко.

Він також зазначив, що деякі люди виїжджають з громади. Однак, коли стає «тихіше» більшість – повертаються. За даними Коваленка, до 24 лютого 2022-го у громаді мешкали 28 тисяч людей, наразі – 21 тисяча.

Читайте також: Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Золочівщині біля «прильотів» працювали газовики – Коваленко про ситуацію
На Золочівщині біля «прильотів» працювали газовики – Коваленко про ситуацію
06.01.2025, 15:36
У Харкові вкрали товар з супермаркету: в підозрюваного знайшли ще і наркотики
У Харкові вкрали товар з супермаркету: в підозрюваного знайшли ще і наркотики
06.01.2025, 14:54
Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах
Планували «заплив» через Дністер: піймали жителів Харківщини у гідрокостюмах
06.01.2025, 14:27
Харків’янам пропонують роботу: вакансії є у департаменті міськради
Харків’янам пропонують роботу: вакансії є у департаменті міськради
06.01.2025, 12:36
Сніг, крижаний дощ та злива: на Харківщину насувається циклон (відео)
Сніг, крижаний дощ та злива: на Харківщину насувається циклон (відео)
06.01.2025, 13:46
Харківщина – єдина область, де вартість чашки еспресо не змінилась за рік
Харківщина – єдина область, де вартість чашки еспресо не змінилась за рік
06.01.2025, 13:23

Новини за темою:

15:09
Понад 70 разів вдарили росіяни КАБами по Золочівщині впродовж місяця
14:44
Ворожий БпЛА атакував Золочівщину: пошкоджені будинки та енергомережі (фото)
07:36
Армія РФ з вечора обстрілювала Золочівщину: є постраждалий і руйнування (фото)
13:31
«Мета – щоб з прикордоння виїхали всі» – голова Золочівщини про евакуацію
13:15
Пошкоджені сім домів, цвинтар і енергомережі: РФ вдарила по Золочівщині (фото)

Ви читали новину: «На Золочівщині біля «прильотів» працювали газовики – Коваленко про ситуацію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 15:36;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від початку року, за шість днів, по території Золочівської громади на Харківщині вдарили 14 КАБів. Обстріли фіксують майже щодня.".