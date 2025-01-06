Новини Харкова — головне за 6 січня: як минула ніч

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07:07

Атака безпілотників та пуски балістики: тривога на Харківщині практично безперервно тривала 12 годин

Тривогу на Харківщині оголосили о 18:23 через російські безпілотники.

Після цього вони періодично з’являлися у різних частинах регіону.

Ближче до ночі додалася ще й загроза ударів балістики.

Після опівночі Повітряні Сили ЗСУ знову повідомили про активність ворожих БПЛА. А популярні моніторингові телеграм-канали попередили, що дрони вже кружляють над Харковом.

Відбій пролунав лише вранці о 05:26. Однак «тихо» було тільки сім хвилин – о 05:33 тривогу відновили. У регіонах, де її оголосили, знову зʼявилася загроза застосування балістики.

О 06:07 Повітряні сили оголосили відбій тривоги.