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Новини Харкова — головне за 6 січня: як минула ніч

Україна 07:08   06.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне за 6 січня: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:07

Атака безпілотників та пуски балістики: тривога на Харківщині практично безперервно тривала 12 годин

Тривогу на Харківщині оголосили о 18:23 через російські безпілотники.

Після цього вони періодично з’являлися у різних частинах регіону.

Ближче до ночі додалася ще й загроза ударів балістики. 

Після опівночі Повітряні Сили ЗСУ знову повідомили про активність ворожих БПЛА. А популярні моніторингові телеграм-канали попередили, що дрони вже кружляють над Харковом. 

Відбій пролунав лише вранці о 05:26. Однак «тихо» було тільки сім хвилин – о 05:33 тривогу відновили. У регіонах, де її оголосили, знову зʼявилася загроза застосування балістики. 

О 06:07 Повітряні сили оголосили відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 07:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".