Новини Харкова — головне за 6 січня: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:07
Атака безпілотників та пуски балістики: тривога на Харківщині практично безперервно тривала 12 годин
Тривогу на Харківщині оголосили о 18:23 через російські безпілотники.
Після цього вони періодично з’являлися у різних частинах регіону.
Ближче до ночі додалася ще й загроза ударів балістики.
Після опівночі Повітряні Сили ЗСУ знову повідомили про активність ворожих БПЛА. А популярні моніторингові телеграм-канали попередили, що дрони вже кружляють над Харковом.
Відбій пролунав лише вранці о 05:26. Однак «тихо» було тільки сім хвилин – о 05:33 тривогу відновили. У регіонах, де її оголосили, знову зʼявилася загроза застосування балістики.
О 06:07 Повітряні сили оголосили відбій тривоги.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".