Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії

6 січня – Водохреще. У цей день 1066 року на престол Англії зійшов останній англосакс – Гарольд Годвінсон. У 1846-му Тарас Шевченко написав “Заповіт”. У різні роки народилися два знамениті українські поети – Володимир Сосюра та Василь Стус. У 2021-му радикальні прихильники Дональда Трампа після його програшу на виборах президента США штурмували Капітолій.

Свята та пам’ятні дати 6 січня

6 січня – Водохреще (Богоявлення та Хрещення).

У світі – Всесвітній день дітей – сиріт війни.

Також цього дня: День “Слава Богу, сьогодні понеділок” (відзначають у перший понеділок січня), День прибирання ялинки, День яблуні, День пісочного тіста.

6 січня в історії

6 січня 1066 року на престол Англії зійшов останній король-англосакс – Гарольд Годвінсон (Гарольд II). Він керував країною менш як рік, зіткнувшись із двома іноземними вторгненнями: перше відбив, внаслідок другого загинув.

Гарольд був членом відомої англосаксонської родини, яка набула влади на початку тисячоліття, за часів Канута Великого (короля Англії, Данії та Норвегії). Король Едуард Сповідник, який прийшов до влади в 1043-му, присвоїв Гарольду Годвінсону титул графа Східної Англії (губернатора). Згодом Гарольд успадкував титул батька та частину земель брата, якого вигнали з Англії. До того ж він доводився зятем королю (сестра Гарольда Едіт Уессекська була дружиною Едуарда Сповідника). Гарольд був відомим полководцем, очоливши низку успішних походів. І поступово став найвпливовішою світською фігурою в Англії після короля. Деякі дослідники взагалі вважають, що Годвінсон перехопив реальні важелі влади в Англії ще за життя Едуарда, поки король дедалі більше віддавався релігії замість державного управління.

Едуард Сповідник не мав дітей. Наприкінці 1065 року король впав у кому, однозначно не висловивши до того свого рішення щодо престолонаступництва. Тому надалі виникло одразу кілька “офіційних версій” його волі та, відповідно, претендентів на престол. За однією з версій, ненадовго прийшовши до тями перед смертю, Едуард Сповідник заявив, що віддає свою вдову і королівство “під захист” Гарольда. Це цілком влаштовувало королівську раду (Вітенагемот). Коли 5 січня Едуард помер, рада одразу ж обрала його наступником Гарольда. А вже наступного дня його коронували.

Проте існували й інші погляди. Зокрема, права на престол заявив далекий родич Едуарда Сповідника герцог Нормандії Вільгельм. Його прихильники заявляли надалі, що саме Едуард обрав Вільгельма своїм спадкоємцем і нібито навіть змусив Гарольда Годвінсона заприсягтися Вільгельму. Однак надалі Годвінсон зрадив цю присягу та захопив престол Англії. Достеменно не відомо, скільки в цьому правди, адже історію пишуть переможці. А в цій історії переможцем став герцог Нормандії, відомий як Вільгельм Завойовник.

Що ж до короля Гарольда II, то майже весь час свого короткого царювання він воював. Умілий полководець – він відбив вторгнення ще одного претендента на престол Англії – норвезького короля Гаральда III. Той заявив права на престол, посилаючись на мирну угоду 1038 року. У документі прописували, що якщо один із королів (Англії чи Норвегії) помре, не залишивши спадкоємця, то інший успадкує й Англію, і Норвегію. Військо Гаральда III висадилося в Північній Англії на початку вересня 1066 року. Але вже 25 вересня армія Гарольда Годвінсона розгромила норвежців у битві при Стемфорд Брідж. Сам король Норвегії в цій битві отримав смертельне поранення стрілою. Однак його англійському противникові надовго це не допомогло. Адже вже 28 вересня на берег Англії ступили інші завойовники – Вільгельм та його нормандці. Тому виснажене військо Гарольда Годвінсона вирушило з однієї битви в іншу, не маючи змоги відновитися та отримати підкріплення. Це й визначило долю останнього англосаксонського короля: 14 жовтня він і два його брати загинули в битві при Гастінгсі. Нормандське військо оточило Лондон, і невдовзі королем Англії став Вільгельм Завойовник.

6 січня (за старим стилем 25 грудня) 1846 року Тарас Шевченко, вважаючи, що може померти, написав “Заповіт”. Докладніше.

6 січня 1898 року у Дебальцевому народився Володимир Сосюра. Докладніше.

6 січня 1938 року народився поет та дисидент Василь Стус. Докладніше.

6 січня 1992 року незалежність України визнали Республіка Бурунді та Республіка Джибуті. Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.

6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

6 січня 2021 року радикальні прихильники експрезидента США Дональда Трампа штурмували Капітолій. Докладніше.

Церковне свято 6 січня

6 січня – Богоявлення та Хрещення. Богоявленням свято називають, бо саме під час Хрещення Христа з’явилася Пресвята Трійця. Бог-отець говорив з неба про сина, син хрестився від святого Іоанна Предтечі, а Святий Дух зійшов на Ісуса Христа у вигляді голуба. Святкувати Богоявлення почали ще за апостольських часів.

Народні прикмети

Якщо в цей день сильний мороз, іде сніг, то буде багатий урожай.

Якщо на небі яскраві зорі – літо буде теплим.

Великий перепад температур вдень і вночі 6 січня – до морозного і сніжного лютого.

Що не можна робити 6 січня

Не можна рибалити й полювати.

Жінкам не можна займатися рукоділлям.

Не можна використовувати водохресну воду для технічних потреб або змішувати зі звичайною.

Не можна лаятися, заздрити, бажати зла іншим людям.

Не можна займатися важкою фізичною працею.