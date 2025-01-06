Сегодня 6 января: какой праздник и день в истории
6 января – Крещение. В этот день 1066 года на престол Англии взошел последний англосакс — Гарольд Годвинсон. В 1846-м Тарас Шевченко написал «Заповіт». В разные годы родились два знаменитых украинских поэта – Владимир Сосюра и Василий Стус. В 2021-м радикальные сторонники Дональда Трампа после его проигрыша на выборах президента США штурмовали Капитолий.
Праздники и памятные даты 6 января
6 января – Крещение.
В мире – Всемирный день детей — сирот войны.
Также в этот день: День «Слава Богу, сегодня понедельник» (отмечают в первый понедельник января), День уборки елки, День яблони, День песочного теста.
6 января в истории
6 января 1066 года на престол Англии взошел последний король-англосакс – Гарольд Годвинсон (Гарольд II). Он руководил страной меньше года, столкнувшись с двумя иностранными вторжениями: первое отбил, в результате второго погиб.
Гарольд был членом известной англосаксонской семьи, которая обрела власть в начале тысячелетия, во времена Кнуда Великого (короля Англии, Дании и Норвегии). Король Эдуард Исповедник, пришедший к власти в 1043 году, присвоил Гарольду Годвинсону титул графа Восточной Англии (губернатора). Впоследствии Гарольд унаследовал титул отца и часть земель брата, которого выгнали из Англии. К тому же он приходился зятем королю (сестра Гарольда Эдит Уэссекская была женой Эдуарда Исповедника). Гарольд был известным полководцем, возглавив ряд успешных походов. И постепенно стал самой влиятельной светской фигурой в Англии после короля. Некоторые исследователи вообще считают, что Годвинсон перехватил реальные рычаги власти в Англии еще при жизни Эдуарда, пока король все больше отдавался религии вместо государственного управления.
У Эдуарда Исповедника не было детей. В конце 1065 года король впал в кому, однозначно не высказав прежде своего решения о престолонаследии. Поэтому в дальнейшем возникло сразу несколько «официальных версий» его воли и, соответственно, претендентов на престол. По одной из версий, ненадолго придя в себя перед смертью, Эдуард Исповедник заявил, что отдает свою вдову и королевство «под защиту» Гарольда. Это вполне устраивало королевский совет (Витенагемот). Когда 5 января Эдуард умер, совет сразу же избрал его преемником Гарольда. А уже на следующий день его короновали.
Однако существовали и другие точки зрения. В частности, права на престол заявил дальний родственник Эдуарда Исповедника герцог Нормандии Вильгельм. Его сторонники заявляли в дальнейшем, что именно Эдуард избрал Вильгельма своим наследником и якобы даже заставил Гарольда Годвинсона дать клятву верности Вильгельму. Однако в дальнейшем Годвинсон изменил этой присяге и захватил престол Англии. Доподлинно не известно, сколько в этом правды, ведь историю пишут победители. А в этой истории победителем стал герцог Нормандии, известный как Вильгельм Завоеватель.
Что касается короля Гарольда II, то практически все время своего короткого царствования он воевал. Умелый полководец – он отразил вторжение еще одного претендента на престол Англии – норвежского короля Харальда III. Тот заявил права на престол, ссылаясь на мирное соглашение 1038 года. В документе прописывали, что если один из королей (Англии или Норвегии) умрет, не оставив наследника, то другой унаследует и Англию, и Норвегию. Войско Харальда III высадилось в Северной Англии в начале сентября 1066 года. Но уже 25 сентября армия Гарольда Годвинсона разгромила норвежцев в битве при Стамфорд-Бридже. Сам король Норвегии в этом сражении получил смертельное ранение стрелой. Однако его английскому противнику надолго это не помогло. Ведь уже 28 сентября на берег Англии ступили другие завоеватели – Вильгельм и его нормандцы. Поэтому истощенное войско Гарольда Годвинсона отправилось из одного сражения в другое, не имея возможности восстановиться и получить подкрепление. Это и определило судьбу последнего англосаксонского короля: 14 октября он и два его брата погибли в битве при Гастингсе. Нормандское войско оцепило Лондон, и вскоре королем Англии стал Вильгельм Завоеватель.
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Церковный праздник 6 января
6 января – Богоявление и Крещение. Богоявлением праздник называют, потому что именно во время Крещения Христа явилась Пресвятая Троица. Бог-Отец говорил с неба о Сыне, Сын крестился от святого Иоанна Предтечи, а Святой Дух сошел на Иисуса Христа в виде голубя. Праздновать Богоявление начали еще в апостольские времена.
Народные приметы
Если в этот день сильный мороз и идет снег, то будет богатый урожай.
Если на небе яркие звезды – лето будет теплым.
Большой перепад температур днем и ночью 6 января – к морозному и снежному февралю.
Что нельзя делать 6 января
Нельзя рыбачить и охотиться.
Женщинам нельзя заниматься рукоделием.
Нельзя использовать крещенскую воду для технических нужд или смешивать с обычной.
Нельзя ругаться, завидовать, желать зла другим людям.
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 января – Крещение. В этот день 1066 года на престол Англии взошел последний англосакс — Гарольд Годвинсон. В 1846-м Тарас Шевченко написал «Заповіт»".