Сегодня 5 января: какой праздник и день в истории

5 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). В этот день 1902 года родился воин армии УНР Иван Богун, чья жизнь связана с Харьковом. В 1918-м в УНР появились первые украинские банкноты. В 1919-м в Мюнхене создали «предтечу» гитлеровской NSDAP – Немецкую рабочую партию. В 1933-м в Сан-Франциско начали строить мост «Золотые ворота». В 1935-м арестовали украинского писателя, выпускника Харьковского университета, Бориса Антоненко-Давыдовича. В 2019-м Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины.

Праздники и памятные даты 5 января

5 января – Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник).

В мире также: Международный разгрузочный день, День кето-диеты, День взбитых сливок.

5 января в истории

5 января 1902 года родился воин армии УНР Иван Богун.

Он происходил из Полтавщины, по семейной легенде – род шел от легендарного казацкого полковника Ивана Богуна. Тезка и потомок легенды 22 февраля 1918 года вступил добровольцем во 2-й Запорожский республиканский курень армии УНР, которым командовал Петр Болбочан. Уже в декабре 16-летний юноша стал полковым писарем 1-го Республиканского полка. В марте 1919-го Богун вместе с большинством своих побратимов попал в плен к большевикам. Но, поскольку был несовершеннолетним, в мае того же года его освободили. С 1932-го по 1934-й работал на Харьковском тракторном заводе, а затем отправился в колхоз в родную деревню. В разгар репрессий Богуна арестовали по абсолютно абсурдному обвинению – ему в 1937 году предъявили, что еще в середине 1920-х он получил письмо из-за границы от своего отца, бывшего старшины Армии УНР, находившегося в лагере интернированных. За письмо от отца его приговорили к 10 годам лагерей – и он отбыл полный срок в ГУЛАГе. После освобождения жил на территории РФ – работал в колхозе. Реабилитировали Богуна только в 1960-м. Он переехал работать на завод в Харцызске Донецкой области. Умер 19 января 1974 года.

5 января 1918 года в обращении появились карбованцы УНР.

Первую партию отпечатали в декабре 1917-го. Это были купюры по сто карбованцев с серийным номером 185. Оформление разработал Георгий Нарбут.

«Он украсил купюру орнаментами в стиле украинского барокко XVII-XVIII веков. Тогда же впервые на деньгах появилось изображение трезубца (родового знака князя Владимира Великого), что очень посодействовало его популяризации среди населения», — сообщает Украинский институт национальной памяти.

Надписи на купюре были на четырех языках: украинском, русском, польском и еврейском. Из-за недостаточной защищенности первые карбованцы часто подделывали, поэтому их довольно быстро вывели из обращения. 1 марта 1918 года Центральная Рада ввела гривну – она стоила половину карбованца. В течение 1917-1919 годов напечатали банкноты номиналом в 10, 25, 50, 100, 250, 1000 карбованцев. А также – в 2, 5, 10, 100, 500, 1000 и 2000 гривен. Печатали деньги в разное время в разных городах – от Киева и Каменец-Подольского до Варшавы и Берлина. А в 1919-м Директория замахнулась на введение золотых и серебряных монет – на золотых гривнах планировали разместить бюст Тараса Шевченко, а на серебряных – здание Центральной Рады. Однако эти монеты так и остались только замыслом из-за большевистского наступления.

5 января 1919 года в Мюнхене была создана «предтеча» гитлеровской NSDAP — Немецкая рабочая партия. Ее основатель – слесарь железнодорожного депо Мюнхена Антон Дрекслер. Первыми членами будущей главной нацистской партии Германии были просто коллеги Дрекслера – рабочие депо. На момент образования в партии было всего около 40 человек. Однако период, пока она была совсем незначительной, длился недолго – до момента, когда в DAP конце сентября 1919 года вступил Адольф Гитлер.

В феврале 1920-го он произнес программу «25 пунктов», тогда же к названию партии добавили «национал-социалистическая», получив ту самую общеизвестную аббревиатуру, которую не переводят, а так и называют «НСДАП». Первый съезд NSDAP в Мюнхене состоялся в 1923 году, а с 1933-го она пришла к власти в Германии. Гитлер стал канцлером, а NSDAP руководила Германией до самого поражения во Второй мировой войне.

5 января 1933 года в Сан-Франциско начали строить один из самых известных в мире мостов и одну из визитных карточек США — мост «Золотые ворота».

На его возведение ушло четыре года. Длина моста более 2,7 км, ширина – 27 метров. Самый большой пролет моста – более 1,2 км протяженностью. Высота опор составляет 227,4 м над водой. От проезжей части до поверхности воды – 67 метров.

5 января 1935 года арестовали украинского писателя, выпускника Харьковского университета, Бориса Антоненко-Давыдовича.

Причина, по которой он попал под репрессии, была в нежелании «русифицировать» словари украинского языка в УССР. Давыдовича сначала приговорили к смертной казни, однако в конце концов ее заменили сначала 10-летним, а дальше – пожизненным заключением в советских лагерях. Антоненко-Давыдович — один из немногих украинских политзаключенных 1930-х, доживших до своей реабилитации. Его реабилитировали в 1957 году, и писатель вернулся в Украину. Он умер в 1984 году в Киеве.

5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии для Православной церкви Украины. Эта патриаршая грамота официально утверждает канонический автокефальный статус православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей мира.

Процедура предоставления автокефалии завершилась 6 января 2019 года. К этому моменту украинская церковь шла более 100 лет – еще со времен Украинской революции 1917 – 1921 годов. В то время большевистское нашествие остановило процесс восстановления справедливости и вывода украинской церкви из-под незаконного подчинения московскому патриарху. Дальнейшие попытки с разной интенсивностью предпринимались уже в годы независимости Украины. Успехом увенчалась та, которую сделали в 2018-м. 11 октября Синод Вселенского патриархата объявил, что Российская православная церковь потеряла юрисдикцию над канонической территорией Украины, а церковью-матерью Украины является Константинополь. Затем в Софии Киевской состоялся Объединительный церковный собор, в котором приняли участие руководство УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и отдельные представители духовенства УПЦ Московского патриархата. Объединение церквей было одним из важнейших условий подписания Томоса. После того как создали единую поместную Православную церковь Украины, приняли ее устав и избрали предстоятеля – митрополита Киевского и всея Украины Епифания – Вселенский патриарх подписал долгожданный документ.

Церковный праздник

5 января — Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Чтят память священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны, волхва. Святые мученики Феопемпт и Феона пострадали в Никомедии в 303 году. Святой Феопемпт был епископом в Никомедии при Диоклетиане. Когда император вызвал его и потребовал, чтобы святой поклонился Аполлону, Феопемпт решительно отказался. Тогда его бросили в раскаленную печь, но он остался в живых. Тогда Диоклетиан приказал морить Феопемпта голодом и жаждой в течение 22 дней. Но он и от этого не умер. Поэтому император вызвал волшебника (волхва) Феону, чтобы разрушить «чары», которыми, как предполагали, владеет Феопемпт. Феона приготовил для святого Феопемпта яд, вложенный в лепешку, и предложил ему съесть ее. Но яд не навредил святому. Феона еще раз попытался травить его, но когда святой остался в живых, волхв поверил в Христа. Его бросили в тюрьму вместе с Феопемптом. И тот крестил бывшего волхва. Наконец Диоклетиан подверг Феопемпта многим мучениям и обезглавил. Феону, отказавшегося принести жертву идолам, живым зарыли в глубокий ров.

Народные приметы

Какой день 5 января, таким будет ноябрь: если день ясный и теплый, то ноябрь будет солнечным и без морозов; а если идет мокрый снег, то ноябрь будет ветреным и мокрым.

Если куры ведут себя неспокойно и прячутся в курятнике, то скоро будет снегопад.

Если день солнечный и теплый, весна будет ранней.

Что нельзя делать 5 января

5 января нельзя убирать, стирать, заниматься рукоделием и тяжелой физической работой.

Не желательно пользоваться ножницами, ножами, топорами и другими острыми предметами.