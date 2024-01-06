Сьогодні 6 січня: яке свято та день в історії

6 січня в Україні – Водохреще (Богоявлення та Хрещення). Цього дня 1846 року Тарас Шевченко написав “Заповіт”. У різні роки народилися два знамениті українські поети – Володимир Сосюра та Василь Стус. 2021-го радикальні прихильники експрезидента США Дональда Трампа захопили Капітолій, за заклики до цього Трампа зараз судять.

Свята та пам’ятні дати 6 січня

6 січня – Водохреще.

У світі – Всесвітній день дітей-сиріт війни.

Також цього дня: День технологій, День прибирання ялинки, День обіймів, День пісочного тіста, День квасолі, День яблуні.

6 січня в історії

6 січня (за старим стилем 25 грудня) 1846 року Тарас Шевченко, вважаючи, що може померти, написав свій віршований “Заповіт” усім українцям.

У момент написання шедевра Шевченко мав двостороннє запалення легень. Він перебував у маєтку свого друга, лікаря з Переяслава Андрія Козачковського. Запалення легень на той час часто ставало вироком. Тому Шевченко писав “Заповіт” як справді останню волю та найголовніше, що має сказати нащадкам. Шевченко видужав, а його “Заповіт” поступово пішов у люди – його переписували в сотнях екземплярів, передавали з рук в руки, вчили напам’ять. Наразі шедевр українського класика перекладено 150 мовами. А у маєтку, де Шевченко написав “Кайдани порвіте І вражою злою кров’ю Волю окропіте”, 18 квітня 2008 року відкрили Музей “Заповіту”.

6 січня 1898 року у Дебальцевому народився Володимир Сосюра.

Його сім’я була у надзвичайних злиднях – настільки, що жили по напівзруйнованих будинках і голодували. Від розпачу мати Сосюри привела 9-річного сина на Донецький содовий завод і благала дати йому хоч якусь роботу. Бригадир, який був сусідом Сосюр і знав про тяжкість їхнього становища, знайшов роботу дитині. За неї Сосюрі платили п’ятак на день. Так він пропрацював на заводі все дитинство та юність. А з початком Української революції 1917-1921 років вступив до лав армії УНР. Юнак брав участь у боях проти білогвардійців, але разом із побратимами потрапив у полон. Там їх тримали у бараку для тифозних, тож Сосюра перехворів на тиф. Після звільнення з полону майбутній поет ще встиг повоювати проти білих у лавах Червоної армії. Тому із завершенням Громадянської війни більшовицька влада не мала претензій до колишнього воїна УНР.

Сосюра переїхав до Харкова, де у 1920-ті навчався у Комуністичному університеті та на робфаці при Харківському інституті народної освіти. У Харкові він швидко влився в активне літературне життя, вступивши до низки літературних організацій – “Плуг”, “Гарт”, ВАПЛІТЕ, ВУСПП. На той час він уже друкувався – перші його вірші опублікували ще 1917 року. У 1920-х, на хвилі, як тоді багатьом здавалося, “творчої свободи” Сосюра створив ряд поем: “Махно”, “Тарас Трясило”, “Мазепа”. На відміну від багатьох своїх сучасників та колег Володимир Сосюра зміг пережити репресії 1930-х років, вчасно перетворившись на максимально ідеологічно вірного партійця. Проте споглядання терору та Голодомору доводило його до психічних розладів. Під час Другої світової поет писав для фронтових газет і працював у редакціях, виходили його збірки віршів (загалом за життя Сосюри вийшло близько 80 його видань). Проблеми з радянською владою у поета почалися через знаменитий вірш “Любіть Україну!”, що вийшов 1944 року. Після війни, 1951 року, цю поезію “рознесла” радянська газета “Правда”. Сосюрі довелося публічно “каятися” і “спокутувати провину”. 1958 року поет пережив перший інфаркт. А смертельним для нього став другий – він помер 8 січня 1965 року.

6 січня 1938 року народився поет та дисидент Василь Стус.

Він був родом із Вінниччини, але у 1939 році батьки, рятуючись від колективізації, переїхали до Донецька (тоді – Сталіно). А 1940-го забрали туди й дітей (Василь був четвертою дитиною в сім’ї). Тож майбутній український поет завершив школу у Донецьку, а потім – історико-філологічний факультет місцевого педагогічного інституту. Писати вірші почав під час навчання у виші, а потім – служби в радянській армії. Перші його роботи опублікували 1959-го. У 1960-х Стус викладав українську мову та літературу в школі в Горлівці, а потім став редактором газети “Соціалістичний Донбас”, вступив до аспірантури в Києві.

Цілком успішна кар’єра була зруйнована миттєво – коли поет вирішив, що справедливість важливіша. Він разом із В’ячеславом Чорноволом взяв участь в акції протесту проти арештів української інтелігенції, яку провели під час прем’єри фільму Сергія Параджанова “Тіні забутих предків” у 1965 році. Чорновола тоді засудили до трьох місяців примусових робіт. Стус “відбувся” виключенням з аспірантури. Далі, до 1972-го, він працював, де доведеться. Хоча за ним стежили агенти КДБ, загалом ці роки біографи Стуса вважають найщасливішими в його житті. Він мандрував із друзями, одружився, став батьком. При цьому у творчості позитивних зрушень не було – на батьківщині видавати його вірші не хотіли, тому Стус вступав у дедалі більшу конфронтацію зі Спілкою письменників та партією. Писав до вищих інстанцій, публічно критикував рішення рецензентів. На початку 1970-х він приєднався до групи захисту прав людини. Зрозуміло, що довго на це очі радянська система закривати не могла. Тож у 1972 році поета вперше заарештували, засудивши до п’яти років таборів та трьох років заслання. Він відбував їх у Мордовії та на Магадані. Перебуваючи у засланні, звернувся із заявою до Верховної Ради СРСР з відмовою від громадянства. Стус написав: “мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином означає бути рабом”.

Повернувшись 1979 року до Києва, він приєднався до Української Гельсінської групи. Працював на заводі. Але вже 1980-го його знову заарештували та винесли вирок: 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Саме в цьому процесі держава призначала Стусу адвокатом нинішнього зрадника України Віктора Медведчука. За висвітлення подробиць подій у книзі “Справа Василя Стуса” Медведчук навіть судився з автором видання істориком Вахтангом Кіпіані (докладніше).

Якщо викладати події коротко, то Стус одразу зрозумів, що допомагати йому адвокат і не планує. “Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольського агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти та, власне, не цікавиться його справою. І Василь Стус відмовився від цього адвоката”, – описував ці події друг Стуса Євген Сверстюк. Внаслідок цього поет отримав максимально тяжкий вирок – і живим із таборів уже не повернувся. Табірні наглядачі знищили останню збірку його віршів, які Стус писав у катівнях. Він оголошував голодування, рік провів у камері-одиночці. Згодом його нізащо кинули в карцер, і Стус оголосив безстрокове сухе голодування. Він помер у ніч проти 4 вересня 1985 року. Щодо причин є різні версії – від переохолодження та зупинки серця до умисного вбивства. У листопаді 1989 року прах поета перепоховали в Києві на Байковому цвинтарі.

6 січня 1992 року незалежність України визнали Республіка Бурунді та Республіка Джибуті. Україна встановила дипломатичні відносини з Аргентиною.

6 січня 2019 року Православна церква України отримала Томос про автокефалію.

6 січня 2021 року радикальні прихильники експрезидента США Дональда Трампа захопили Капітолій. Заколотники увірвалися до зали засідань, через що Конгрес припинив роботу. Членів Конгресу США евакуювали із будівлі. Приводом до радикального протесту став програш Трампа на президентських виборах. Під час штурму трампістами Капітолія загинуло п’ятеро людей. У результаті ФБР відкрило близько 160 розслідувань. Декілька десятків учасників штурму заарештували. Для самого Трампа, який відверто та публічно закликав своїх прихильників “боротися як у пеклі”, та історія потенційно може створити проблеми у балотуванні на пост президента США цього року. Наразі експрезидент загруз у судових позовах.

Нещодавно Апеляційний суд США визнав, що Трампа можна притягнути до цивільної відповідальності за дії натовпу, що напав на Капітолій. У цій справі на Трампа подали до суду двоє поліціянтів та низка законодавців-демократів, заявивши, що експрезидент створив загрозу їхньому життю. Спроба адвокатів Трампа відхилити позов, спираючись на президентський імунітет, який він мав на час подій, не вдалася. Наразі Трамп оскаржує рішення апеляційного суду у Верховному суді США, де, на думку аналітиків, має вищі шанси завдяки суддям, яких сам призначав під час своєї каденції. Розгляд цього позову призначено на 9 січня. Паралельно суди над Трампом за окремими позовами відбуваються у різних штатах США. Так, нещодавно Верховний суд штату Колорадо ухвалив безпрецедентне рішення: що Трамп не має конституційного права балотуватися у президенти США у 2024 році, через що у цьому штаті його планують не допустити навіть до праймериз.

Церковне свято 6 січня

6 січня – Богоявлення та Хрещення. Богоявленням свято називають, бо саме під час Хрещення Христа з’явилася Пресвята Трійця. Бог-отець говорив з неба про сина, син хрестився від святого Іоанна Предтечі, а Святий Дух зійшов на Ісуса Христа у вигляді голуба. Святкувати Богоявлення почали ще за апостольських часів.

Народні прикмети

Якщо в цей день сильний мороз, іде сніг, то буде багатий урожай.

Якщо на небі яскраві зорі – літо буде теплим.

Великий перепад температур вдень і вночі 6 січня – до морозного і сніжного лютого.

Що не можна робити 6 січня

Не можна рибалити й полювати.

Жінкам не можна займатися рукоділлям.

Не можна використовувати водохресну воду для технічних потреб або змішувати зі звичайною.

Не можна лаятися, заздрити, бажати зла іншим людям.

Не можна займатися важкою фізичною працею.