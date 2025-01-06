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Весь транспорт – до єдиної гами: у метро Харкова почали перефарбовувати поїзди

Транспорт 17:58   06.01.2025
Олена Нагорна
Весь транспорт – до єдиної гами: у метро Харкова почали перефарбовувати поїзди Фото: Харківська міськрада

Увесь муніципальний транспорт Харкова поступово мають привести до єдиного кольорового стандарту, тобто перефарбувати у червоний.

Він був затверджений як основний колір міського транспорту ще у 2021 році з ініціативи мера Ігоря Терехова. Саме червоний сприяє підвищенню рівня безпеки на дорогах, розповів заступник директора департаменту будівництва та шляхового господарства міськради Дмитро Липовий.

За його словами, 150 муніципальних автобусів, які раніше купило місто, підходять під затверджений стандарт. Тепер його запроваджують у метро. У межах планового ремонту вже перефарбували один із поїздів, і найближчим часом він почне курсувати Холодногірсько-заводською лінією.

поїзд метро червоний харків
Фото: Харківська міськрада

«Трамваї добре вписуються в це рішення, адже мають червоно-жовте забарвлення. При проведенні поточних робіт з відновлення іншого наземного транспорту вся техніка, зокрема, тролейбуси, також буде перефарбована», – сказав Липовий.

Нагадаємо, до початку великої війни у Харкові, за даними мерії, було 150 турецьких автобусів Karsan. Їх купували та спільно з виробником навіть хотіли започаткувати збирання в місті, щоб поступово замінити чорно-червоними, тобто муніципальними, всі зелені маршрутки приватних перевізників. Планам завадила російська агресія.

Читайте також: Трамваї vs автобуси: як змінює війна транспорт Харкова і що буде взимку

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 17:58;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увесь муніципальний транспорт Харкова поступово мають привести до єдиного кольорового стандарту, тобто перефарбувати у червоний.".