Весь транспорт Харькова — к единой гамме: в метро начали перекрашивать поезда
Весь муниципальный транспорт Харькова постепенно должны привести к единому цветовому стандарту, то есть перекрасить в красный.
Он был утвержден как основной цвет городского транспорта еще в 2021 году по инициативе мэра Игоря Терехова. Именно красный способствует повышению уровня безопасности на дорогах, рассказал замдиректора департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета Дмитрий Липовой.
По его словам, 150 муниципальных автобусов, которые ранее купил город, подходят под утвержденный стандарт. Теперь его внедряют в метро. В рамках планового ремонта уже перекрасили один из поездов, и в ближайшее время он начнет курсировать по Холодногорско-заводской линии.
«Трамваи хорошо вписываются в это решение, ведь имеют красно-желтую окраску. При проведении текущих работ по восстановлению другого наземного транспорта вся техника, в частности, троллейбусы, также будет перекрашена», — сказал Липовой.
Напомним, до начала полномасштабной войны в Харькове, по данным мэрии, было 150 турецких автобусов Karsan. Их покупали и совместно с производителем даже хотели начать сборку в городе, чтобы постепенно заменить черно-красными, то есть муниципальными, все зеленые маршрутки частных перевозчиков. Планам помешала российская агрессия.
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- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: КП "Харьковский метрополитен", красный, метро, новости Харькова, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 6 января 2025 в 17:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весь муниципальный транспорт Харькова постепенно должны привести к единому цветовому стандарту, то есть перекрасить в красный.".