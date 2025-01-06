Генштаб: чотири населені пункти обстріляла РФ за добу, де наступала
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби росіяни продовжили атакувати наші позиції на Харківському та Куп’янському напрямку, а також бити з авіації по населених пунктах, пише Генштаб ЗСУ.
На півночі Харківщини Сили оборони відбили дві атаки окупантів у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог марно штурмував позиції Збройних Сил чотири рази, уточнили у Генштабі.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового”, – зазначили у ГШ.
Крім того, росіяни скинули авіабомби на Одрадне, Куп’янськ-Вузловий, Глушківку та Ківшарівку.
Також з’явилися оновлені дані про втрати ворога:
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 08:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби росіяни продовжили атакувати наші позиції на Харківському та Куп’янському напрямку, а також бити з авіації по населених пунктах, пише Генштаб ЗСУ.".