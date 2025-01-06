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Генштаб: чотири населені пункти обстріляла РФ за добу, де наступала

Україна 08:51   06.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: чотири населені пункти обстріляла РФ за добу, де наступала Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби росіяни продовжили атакувати наші позиції на Харківському та Куп’янському напрямку, а також бити з авіації по населених пунктах, пише Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини Сили оборони відбили дві атаки окупантів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог марно штурмував позиції Збройних Сил чотири рази, уточнили у Генштабі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового”, – зазначили у ГШ.

Крім того, росіяни скинули авіабомби на Одрадне, Куп’янськ-Вузловий, Глушківку та Ківшарівку.

Також з’явилися оновлені дані про втрати ворога:

Читайте також: Що відомо про просування РФ на Куп’янському та Борівському напрямку: дані ISW

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Січня 2025 в 08:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби росіяни продовжили атакувати наші позиції на Харківському та Куп’янському напрямку, а також бити з авіації по населених пунктах, пише Генштаб ЗСУ.".