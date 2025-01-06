Генштаб: чотири населені пункти обстріляла РФ за добу, де наступала

Протягом доби росіяни продовжили атакувати наші позиції на Харківському та Куп’янському напрямку, а також бити з авіації по населених пунктах, пише Генштаб ЗСУ.

На півночі Харківщини Сили оборони відбили дві атаки окупантів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог марно штурмував позиції Збройних Сил чотири рази, уточнили у Генштабі.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового”, – зазначили у ГШ.

Крім того, росіяни скинули авіабомби на Одрадне, Куп’янськ-Вузловий, Глушківку та Ківшарівку.

Також з’явилися оновлені дані про втрати ворога: